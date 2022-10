Po ostatnich słabszej passie Piasta z pracą w Gliwicach pożegnał się trener Waldemar Fornalik. Zastąpił go znany przede wszystkim z pracy w Legii Warszawa Serb Aleksandar Vuković. 43-letni szkoleniowiec związał się z Piastem umową obowiązującą do 30 czerwca 2024 roku. W kontrakcie została zapisana opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Piast Gliwice chce odzyskać dawny blask

Przez lata Aleksandar Vuković związany był z Legią Warszawa. Jako piłkarz grał w niej w latach 2001-04, 2005-09. Zdobył z nią dwa razy mistrzostwo Polski (2002, 06) i raz Puchar Polski (2008). Potem był także jej trenerem. Zbierał doświadczenie jako asystent u kolejnych szkoleniowców, a w kwietniu 2019 roku przejąć rolę pierwszego trenera. Jego pierwsza samodzielna praca zakończyła się mistrzostwem Polski oraz tytułem "Trenera Roku" w sezonie 2019/20. Z Legii odszedł z końcem poprzedniego sezonu.

- Witamy w Piaście trenera Vukovicia. Jego perspektywa, doświadczenie, a przede wszystkim charyzma mogą przyczynić się do zmiany sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Nowy trener ma pomysł, który spotkał się z naszym uznaniem. Będziemy wspierać Aleksandara Vukovicia w jego wdrożeniu licząc, że szybko przyniesie on pozytywne efekty. Apeluję także do kibiców, by udzielili nam wszystkim niezbędnego wsparcia - powiedział prezes Grzegorz Bednarski klubowej stronie Piasta.

- Trener od zadań specjalnych? Dla nas Aleksandar Vuković to przede wszystkim fachowiec, który swoim zaangażowaniem i energią jest w stanie pobudzić zespół i może pomóc odzyskać dawny blask. Trener Waldemar Fornalik wysoko zawiesił poprzeczkę. Chcemy kontynuować pracę, która pozwoli nam na powrót zajmować miejsce w czołówce, co miało miejsce w ostatnich latach. Mocno wierzę, że tak będzie - mówi z kolei Bogdan Wilk, dyrektor sportowy Piasta Gliwice.

Piast Gliwice: asystent także Serbem

Zmieni się także sztab. Asystentem trenera Aleksandara Vukovicia będzie 42-letni Aleksandar Radunović, który współpracował z nowym szkoleniowcem Piasta w Legii Warszawa. Do sztabu dołączy również trener przygotowania fizycznego Piotr Zaręba.