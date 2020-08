Zgodnie z przewidywaniami Piast Gliwice pewnie wygrał z Resovią 4-0. W meczu zobaczyliśmy dwa rzuty karne, a jego ozdobą była gra młodego pomocnika drużyny gości - Arkadiusza Pyrki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Polski. GKS Bełchatów - Legia Warszawa 1-6 - skrót (ZDJĘCIA POLSAT SPORT). WIDEO Polsat Sport Piłka nożna Puchar Polski. Koronawirus atakuje. Mecz Polonia Nysa - Górnik Łęczna odwołany

Spotkanie pomiędzy Resovią a Piastem od samego początku stało na bardzo dobrym poziomie. Już w 7. minucie faulowany w polu karnym był Dominik Steczyk, a "jedenastkę" na gola zamienił Piotr Parzyszek. Zawodnik z Gliwic kompletnie zmylił Marcela Zapytowskiego.



Gospodarze mogli odpowiedzieć już po chwili, jednak nie udało im się wpakować piłki do siatki po błędzie bramkarza Piasta. Frantiszek Plach minął się z piłką, a Szymon Feret nie dopełnił formalności.



Z każdą kolejną minutą można było odnieść wrażenie, że piłkarze trochę zwalniają. Optyczną przewagę - bez zaskoczenia - posiadał Piast Gliwice, jednak nie przekładało się to na okazje podbramkowe.



w 39. minucie do głosu doszli gracze Resovii. Maksymilian Hebel znalazł się w dogodnej sytuacji do zdobycia bramki. Pomocnik huknął z bocznej strefy pola karnego, a piłkę sparował Plach.



Niewykorzystana okazja zemściła się błyskawicznie. Steczyk zdobył bramkę po trafieniu z rzutu karnego. Napastnik ponownie został sfaulowany w polu karnym, tym razem po starcie do piłki dogranej przez Gerarda Badię.