Remisowy sparing Piasta Gliwice w Turcji

Piłkarze ekstraklasowego Piasta Gliwice na zakończenie zgrupowania w tureckiej Antalyi zremisowali z zespołem ukraińskiej ekstraklasy Zorią Ługańsk 2-2 (0-0).

Był to czwarty mecz kontrolny zespołu trenera Waldemara Fornalika w trakcie obozu na tureckim wybrzeżu. Wszystkie zakończyły się remisami.



Wcześniej gliwiczanie zremisowali po 1:1 z mistrzem Azerbejdżanu Karabachem Agdam i czeskim ekstraklasowym Bohemiansem Praga oraz bezbramkowo z zespołem bułgarskiej elity Botewem Płowdiw.



Przed wyjazdem do Turcji podczas pierwszego zimowego obozu w Rybniku Piast pokonał 1-ligowy GKS 1962 Jastrzębie 2:0. Pierwszy tydzień pobytu w Antalyi przyniósł deszczową, wietrzną pogodę. Spotkanie z Azerami rozegrano w bardzo trudnych warunkach, w strugach ulewnego deszczu i na bardzo grząskim boisku. Na spotkanie z Bohemiansem długo nie chciał się zgodzić administrator stadionu, w obawie przed zniszczeniem murawy. Potem już warunki pogodowe się poprawiły i kolejne dwa mecze kontrolne odbyły się przy sprzyjającej aurze.



W niedzielę gliwiczanie wrócą do Polski. Piast zajmuje szóste miejsce w tabeli ekstraklasy, w pierwszym tegorocznym ligowym meczu zagra 9 lutego na wyjeździe z Cracovią.



Piast Gliwice - Zoria Ługańsk 2-0 (0-0)

Bramki: Michal Papadopulos (79), Joel Valencia (80) - Siergiej Majboroda (73), Siergiej Majboroda (85)