Rekord bardzo blisko. Konkretna oferta za zdolnego zawodnika Ekstraklasy

Wspomniany Mosór był stosunkowo blisko przejścia do norweskiego pucharowicza, Molde , by pomóc klubowi w walce o awans do Ligi Mistrzów . Na stole miało być około 2 milionów euro, a do oferty oficjalnie przed jednym z meczów w rozmowie z Canal+ odniósł się Bogdan Wilk, dyrektor sportowy Piasta. " Zaakceptowaliśmy ofertę za Mosóra, jest dla nas satysfakcjonująca . Za 2-3 dni wszystko się rozjaśni, bo my też chcemy wiedzieć, na czym stoimy" - mówił wtedy. Finalnie transakcji nie udało się dopiąć , a Mosór jeszcze przynajmniej przez jakiś czas będzie grał w zespole Aleksandara Vukovicia.

Piast Gliwice. Arkadiusz Pyrka bliski rekordowego transferu

Jeśli transfer na taką kwotę doszedłby do skutku, to Piast pobiłby swój dotychczasowy rekord o kilkaset tysięcy euro. W 2019 roku, tuż po wywalczeniu historycznego tytułu mistrzowskiego, z klubem pożegnał się Patryk Dziczek, odchodząc do Lazio za nieco ponad 2 miliony euro. Po perturbacjach zdrowotnych Dziczek wrócił do Gliwic przed startem poprzedniego sezonu. Jeśli chodzi o Pyrkę, to oferta z Bazylei może być jedną z ostatnich okazji do konkretnego zarobku dla klubu, bo kontrakt piłkarza jest ważny jeszcze przez rok, choć trzeba zaznaczyć, że ma on opcję przedłużenia go o kolejne 12 miesięcy.