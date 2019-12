Piast Gliwice, po dwóch porażkach 0-3 z Lechem i Śląskiem w Ekstraklasie, zagra w niedzielę na wyjeździe z Pogonią Szczecin. - Musimy się skupić na wyniku, a nie na pięknej grze - powiedział obrońca Piasta Urosz Korun.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gerard Badia po meczu Legia II - Piast Gliwice. Wideo TV Interia

- Straciliśmy w tych ostatnich meczach za dużo goli. Ciężko powiedzieć, czemu się tak stało. Po prostu nie poszło tak, jak chcieliśmy. Musimy się skupić, lepiej pracować, bardziej się skoncentrować. Pogoń jest w dobrej formie, ma kilku świetnych zawodników. Będzie nam trudno, ale musimy pokazać, że jesteśmy mocni - stwierdził Słoweniec.

Reklama

Jeden z goli w meczu ze Śląskiem Wrocław padł po dużym błędzie bramkarza Piasta Frantiszka Placha. - Tak jest w futbolu, że błędy bramkarza są bardzo widoczne. Zdarzają się, a ja staram się z każdego wyciągnąć naukę - ocenił Słowak.

Dodał, że zimowa pogoda nie jest sprzymierzeńcem golkiperów.

- Trzeba się cały czas ruszać, rozgrzewać. Myślę, że jeśli zagram w Szczecinie, będę miał dużo pracy. Straciliśmy ostatnio sześć goli, to dużo, ale teraz zmusimy wrócić do tego, co prezentowaliśmy wcześniej - powiedział Plach.

Szkoleniowiec gliwiczan Waldemar Fornalik przyznał, że przewiduje korekty w składzie, w porównaniu z meczem ze Śląskiem.

- Pogoń nie ogranicza się do defensywy, chce prowadzić grę i na to musimy być przygotowani. Szczecinianie mają kreatywnych zawodników, którzy strzelają i asystują. Aby wywieźć od nich punkty trzeba będzie zagrać bardzo, bardzo solidny mecz - powiedział trener.

Zdjęcie Urosz Korun / Piotr Matusewicz / East News

Podkreślił, że wierzy w sukces swojej drużyny. - Gdybyśmy w ostatnio przegranych meczach byli tłem dla rywali, byłyby powody do niepokoju, pesymizmu - wyjaśnił.

Poinformował, że drużyna pod koniec stycznia poleci na zgrupowanie do Turcji. Wybrany został ten sam ośrodek, który okazał się szczęśliwy rok wcześniej, kiedy Piast wiosną wywalczył pierwsze w historii mistrzostwo Polski.

Piotr Girczys



Ekstraklasa - wyniki, terminarz, tabela