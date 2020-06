Piast ze świetnej strony pokazał się w restarcie Ekstraklasy, kiedy zmiótł z boiska Wisłę Kraków, która wcześniej sama wygrywała mecz za meczem. W Gliwicach „Biała Gwiazda” nie miała nic do powiedzenia. Teraz gliwiczanie równie dobre spotkanie będą chcieli rozegrać w Kielcach.

Z Koroną nie będzie łatwo, początek meczu dzisiaj godz. 18.00, bo przecież drużyna trenera Macieja Bartoszka sama zagrała bardzo dobre spotkanie w ostatni weekend, wygrywając z Wisłą w Płocku 4-1.

W Gliwicach mają jednak przekonanie o swojej wartości. Mówi o tym w rozmowie z oficjalną stroną Piasta Mikkel Kirkeskov, jeden z najsolidniejszych graczy w talii trenera Waldemara Fornalika.

- Zaliczyliśmy bardzo dobry start, co było dla nas bardzo ważne po tej przerwie spowodowanej koronawirusem. Mecz z Wisłą Kraków pokazał, że nie zmarnowaliśmy okresu przygotowawczego. Pracowaliśmy indywidualnie, pracowaliśmy razem, no a efektem była bardzo dobra dyspozycja w starciu z drużyną z Krakowa. Mam nadzieję, że podobnie zagramy teraz w najbliższym meczu z Koroną - twierdzi duński obrońca.

Przed wieczornym meczem Kirkeskov podkreśla, że Piast myśli jedynie o wygranej w następnym spotkaniu.

- Do Kielc jedziemy z myślą odniesienia zwycięstwa. To dla nas bardzo ważne spotkanie, bo chcemy być na szczycie ligowej tabeli. Podchodzimy do tego spotkania tak, jak do tego przed tygodniem z Wisłą. W ogóle koncentrujemy się na każdym najbliższym meczu. Łatwo nie będzie, nastawiamy się na walkę, bo rywal pokazał w ostatniej kolejce, że potrafi grać. Musimy być ostrożni i maksymalnie skoncentrowani - powiedział doświadczony zawodnik.