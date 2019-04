Piłkarz Piasta Gliwice Jorge Felix przeprosił obrońcę Zagłębia Lubin Alana Czerwińskiego za brutalny faul podczas wtorkowego meczu Ekstraklasy.

Zdjęcie Jorge Felix kopnął w twarz Alana Czerwińskiego /

Jorge Felix kopnął obrońcę "Miedziowych" w twarz, gdy ten próbował wybić piłkę głową. Sytuacja wyglądała koszmarnie.



Czerwiński został zniesiony z boiska i natychmiast przewieziony do szpitala. Prezes Zagłębia Mateusz Dróżdż poinformował, że obyło się bez poważnych urazów. - Tomografia na szczęście nic bardzo poważnego nie wykazała. Przede wszystkim - nie ma złamań. Skończyło się na wielu szwach. Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia - napisał na Twitterze.

Hiszpan tuż po faulu zapewniał, że to nieszczęśliwy wypadek i nie zamierzał wyrządzić rywalowi krzywdy. Sędzia ukarał go czerwoną kartką i nie wiadomo, czy nie czeka go dłuższa przerwa, bo karę może zwiększyć Komisja Ligi.



Jorge Felix przeprosił Czerwińskiego za pośrednictwem Facebooka.



"Przede wszystkim chciałbym bardzo przeprosić Alana Czerwińskiego a w drugiej kolejności moich kolegów z drużyny za to, że musieli grać w osłabieniu. Mam nadzieję, że Alan szybko wróci do zdrowia. W żadnym razie nie było to celowe zagranie z mojej strony. Gratulacje dla Piasta za kolejne trzy punkty! Jesteśmy coraz bliżej celu!" - napisał.

