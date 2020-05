Ligowcy odliczają dni do restartu PKO Ekstraklasy, który nastąpi już w piątek. W jednym z najciekawszych meczów 27 kolejki Piast Gliwice zagra u siebie z Wisłą Kraków. To starcie zespołów, które wiosną należą czy należały do najlepszych.

W tym roku piłkarze PKO Ekstraklasy rozegrali sześć ligowych kolejek. Jeśli policzyć punkty z tych meczów, to najwięcej zdobyła ich Wisła, bo aż 14!

"Biała Gwiazda", jako jedyna, wiosną nie przegrała jeszcze spotkania w najwyższej klasie rozgrywkowej, cztery mecze wygrywając i dwa remisując, straciła przy tym ledwie trzy bramki. Trzynaście punktów w tegorocznych meczach zdobyła Legia Warszawa, a 12 mistrz Polski z Gliwic.

Piast nie zaczął może tegorocznych meczów najlepiej, bo przegrał swoje ligowe starcia z Lechią w Gdańsku 0-1 i z Rakowem Częstochowa w Bełchatowie 0-2, ale - jak w poprzednim sezonie - na gliwiczan nie ma mocnych przy Okrzei, gdzie wygrali wszystkie swoje trzy tegoroczne ligowe gry. Na podtrzymanie tej serii w Gliwicach liczą też w sobotnim meczu z Wisłą.

- Z niecierpliwością czekam na to pierwsze spotkanie. Można powiedzieć, że to jest taki początek rundy i można to porównać do przystąpienia do gry po zimowej przerwie. Wówczas również przed tym pierwszym spotkaniem jest niewiadoma, jak zaprezentuje się zespół i rywal. Teraz będzie podobnie - mówi w rozmowie z oficjalną stroną Piasta Bartosz Rymaniak.