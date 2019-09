24-letni Patryk Sokołowski był jednym z bohaterów 9. kolejki Ekstraklasy. To jego wejście w końcówce spotkania Piasta Gliwice z Rakowem Częstochowa dało mistrzowi Polski cenne trzy punkty w starciu z beniaminkiem.

W meczu z częstochowianami drużynie prowadzonej przez Waldemara Fornalika nie szło. Przegrywała i wydawało się, że po porażkach z Lechią Gdańsk i Cracovią dozna swojej trzeciej kolejnej ligowej porażki. Od czego jednak solidna ławka rezerwowych? Wejście na boisko Patryka Tuszyńskiego, a w 70 minucie Patryka Sokołowskiego odmieniło losy spotkania, które jedenastka z Gliwic wygrała 2-1.

Do momentu wejścia pomocnika Piasta, ten miał na koncie dwa celne strzały. Trzy minuty po wejściu na murawę Sokołowski, w przeciągu kilkunastu sekund sam zaliczył... trzy celne uderzenia na bramkę strzeżoną przez Michała Gliwę.

- Ten pierwszy strzał powinien być lepszy. Straciłem jednak trochę równowagę i przez to oddałem strzał praktycznie w boisku, nie trafiłem dobrze w piłkę. Poszedłem jednak do końca, żeby spróbować strzelić bramkę. Potem, to już był kompletny chaos, każdy próbował strzelać, dobić. Próbował Jorge Felix, próbowałem ja. W końcu się udało i można powiedzieć, że wyciągnęliśmy z tej sytuacji "maksa", bo i czerwona kartka i "jedenastka" i wyrównujący dla nas gol - komentuje Sokołowski.

Po jego uderzeniu piłka trafiła w rękę Igora Sapały z czego był karny i zejście z boiska zawodnika Rakowa.

- Od razu po tym jak uderzyłem, to byłem pewny, że przeciwnik zagrał ręką. Czerwona kartka dla niego i rzut karny dla nas - nie ma wątpliwości pomocnik Piasta, który wcześniej wybiegał na boisko w wyjściowej jedenastce gliwiczan. W piątek było inaczej. Trener Fornalik dał mu szansę dopiero w końcówce, w trudnym momencie.

- Staram się dać z siebie maksimum czy to kiedy gram od pierwszej minuty czy wchodzę na murawę z ławki, jak to było w spotkaniu z Rakowem. Wiem, że trener docenia to, że kiedy siadam na ławce, to nie grymaszę, ale robię wszystko, żeby pomóc drużynie. Czekam na kolejne szanse. Obojętnie jak będzie, to zawsze dam z siebie tyle, ile mogę. A czy będę grał od początku czy nie, to już decyzja należy od szkoleniowca - zaznacza ambitny piłkarz mistrza Polski.

Michał Zichlarz, Gliwice

