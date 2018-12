Piast - Pogoń 3-0. W Gliwicach cieszą się z efektownego zwycięstwa

To był jeden z najlepszych meczów Piasta w tym sezonie. Wczoraj drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika nie dała żadnych szans będącej ostatnio w świetnej formie Pogoni. Gliwiczanie odnieśli efektowne zwycięstwo 3-0 i są na czwartym miejscu w ligowej tabeli z 29 punktami na koncie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piast - Pogoń 3-0. Czerwiński: Cieszy dobra skuteczność. Wideo INTERIA.TV



Reklama

"Portowcy" zanotowali ostatnio serię czterech kolejnych wygranych. Świetna passa zespołu z Pomorza zakończyła się w poniedziałek przy Okrzei, gdzie Piast, po dwóch bramkach Tomasza Jodłowca oraz trafieniu Aleksandara Sedlara z karnego wygrał bez problemów.



- Chcieliśmy się pokazać z jak najlepszej strony po ostatnim zremisowanym spotkaniu z Zagłębiem Sosnowiec. Dużo mówiło się ostatnio o naszej skuteczności, ale akurat w mecz z drużyną ze Szczecina była ona na wysokim czy bardzo wysokim poziomie. Także bardzo cieszymy się z tak efektownego zwycięstwa - podsumował wszystko Jakub Czerwiński. Obrońca i kapitan drużyny z Gliwic należał wczoraj do najlepszych w zespole, ale jak podkreślał po spotkaniu, na wyrazy uznania zasłużyli wszyscy.



- Pochwaliłbym całą drużynę. Oczywiście indywidualności, Tomek Jodłowiec czy "Fero" Plech, stanowią o naszej sile. Wszyscy dołożyli jednak swoje do tego, że Pogoń w meczu u nas została wypunktowana. Dla nas ważne jest to, że zagraliśmy dwie równe połowy na bardzo wysokim poziomie. To bardzo cieszy i napawa optymizmem przed ostatnimi czekającymi nas jeszcze w tym roku meczami. Zostały trzy spotkania, w których będziemy chcieli zdobyć komplet punktów. Czujemy się mocni, co udowodniliśmy w meczu z silną Pogonią, która przyjechała do nas będąc na fali, a wysoko poległa - podkreśla Czerwiński.



Kapitana Piasta zapytaliśmy czy Piast równie skuteczny będzie w grze na obcych stadionach, gdzie nie idzie mu tak dobrze, jak u siebie.



- Bardzo byśmy chcieli. Łatwiej jest nam oczywiście u nas przy Okrzei i to też widać przy statystykach, czy wynikach. Jednak trzeba też teraz zrobić wszystko, żeby również w wyjazdów przywieźć do Gliwic jakieś zwycięstwo jeszcze w tym roku - mówi zawodnik gliwiczan.



Przed rewelacyjnym w tym sezonie Piastem teraz właśnie dwa wyjazdy. Już w piątek mecz z Zagłębiem w Lubinie, a potem starcie z Legią w Warszawie (15 grudnia).



Michał Zichlarz, Gliwice



Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy