W meczu mistrza Polski z wicemistrzem kraju, Piast Gliwice pokonał Legię Warszawa 2-0. - Zagraliśmy dobrze jako zespół - ocenił Tom Hateley.

W drużynie prowadzonej przez Waldemara Fornalika nie było w niedzielę słabych punktów. Patrząc na grę mistrza Polski po przerwie, przypominały się mecze z wiosny, kiedy to zespół wygrywał mecz za meczem, żeby ostatecznie sięgnąć po historyczne mistrzostwo. Dzięki wczorajszej wygranej Piast awansował w tabeli na siódme miejsce i do prowadzącej Pogoni Szczecin traci już tylko trzy punkty.

- Zagraliśmy dobrze jako zespół. Mieliśmy swój plan na to spotkanie, który od początku realizowaliśmy. Graliśmy blisko siebie, nie pozwalaliśmy Legii rozwinąć skrzydeł. W naszej grze była konsekwencja. Tak było do przerwy, a w drugiej połowie było jeszcze lepiej. Graliśmy wyżej pressingiem, a poza tym dwa razy trafiliśmy do siatki rywala. Zespołowa gra dała nam trzy bardzo ważne punkty - komentuje Tom Hateley.

Z Legią pomocnik Piasta należał do najlepszych na murawie. Czy grając z wicemistrzem Polski była jakaś specjalna motywacja? - Dla mnie było to spotkanie jak każde inne, w którym chodzi o zdobycie trzech punktów. Wiadomo, dla kibiców był to ważny mecz, co było widać po wysokiej frekwencjach na trybunach. Nam też zależało na jak najlepszym występie i cel, dzięki dobrej grze całej drużyny udało się zrealizować, więc teraz z zadowoleniem powitamy reprezentacyjną przerwę - mówi Hateley.

Anglik jest spokojny o kolejne spotkania. - Kiedy remisujemy, to komentarze są takie, że się męczymy i mamy kłopoty. Strzelamy bramki, wygrywamy i jest euforia. My, jako zespół robimy swoje. Pracujemy na treningach i staramy się, żeby w kolejnych ligowych grach było dobrze. Z Legią trafialiśmy do bramki i udało się zrealizować wszystko to, co było założone. Co do sytuacji w tabeli, to liga jest bardzo wyrównana. Tutaj każdy może wygrać z każdym. Wystarczy zwycięstwo i już awansuje się o kilka miejsc - stwierdza pomocnik mistrza Polski.



Kolejnymi rywalami Piasta będzie na wyjeździe Wisła Kraków (18 października) i Korona Kielce (26 października u siebie).

Michał Zichlarz, Gliwice

