Piast Gliwice zremisował ze Śląskiem Wrocław po wspaniałych bramkach

Mecz tych drużyn zapowiadał się bardzo ciekawie. Piast grał w tym sezonie bezkompromisowo - dwa zwycięstwa, dwie porażki. Śląsk dotąd nie przegrał. Trener gości Jacek Magiera trochę zaskoczył faktem, że dotychczasowego kapitana Krzysztofa Mączyńskiego posadził na ławce. Natomiast nawet na ławce Piasta nie zasiadł Nikola Stojiljković. 29-letni serbski napastnik podpisał kilka dni temu dwuletni kontrakt w Gliwicach i teoretycznie mógłby zagrać, ale trener Waldemar Fornalik znany jest z faktu, że wprowadza do drużyny jedynie piłkarzy w pełni gotowych.





Piast Gliwice ze Śląskiem do przerwy bez bramek

Pierwsza połowa rozczarowała. Mecz rozpoczął się od rzutów rożnych Piasta, ale potem gra przeniosła się na środek: obie drużyny szybko przerywały akcje przeciwnika, było dużo niedokładnych zagrań.

Pierwszy gola mógł zdobyć Śląsk po hiszpańskiej akcji: Victor Garcia zagrał płasko wzdłuż bramki jednak Erik Exposito nie sięgnął wślizgiem tego podania. Potem dwie świetne okazje miał Piast. Najpierw Alberto Toril trafił w boczną siatkę a potem po świetnej centrze Jakuba Holubka idealną okazję miał Tiago Alves, ale spudłował głową. To była najlepsza okazja na zdobycie bramki w pierwszej połowie. Można przypuszczać, że gdyby zamiast Portugalczyka był tam środkowy napastnik Toril - to padłaby bramka. W drużynie Śląska dobrze grał Bartłomiej Pawłowski, piłkarze gospodarzy nie umieli go czasami powstrzymać.

Piękne gole Piasta i Śląska

W drugiej połowie Piast wyszedł na prowadzenie po fantastycznej akcji. Patryk Sokołowski posłał świetną piłkę w tempo do Damiana Kądziora a ten sprytnie wycofał do nadbiegającego Kristophera Vidy. Węgier uderzeniem z pierwszej piłki zdobył trzecią bramkę w tym sezonie i jest najlepszym strzelcem Piasta w tym sezonie.

Kiedy wydawało się, że Piast wygra ten mecz, w trzeciej doliczonej minucie rezerwowy Fabian Piasecki popisał się fantastycznym strzałem z przewrotki. Frantisek Plach nie miał żadnych szans! To pierwszy remis Piasta w tym sezonie, Śląsk nadal bez ligowej porażki w tym sezonie.



Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 1-1 (0-0)

Bramki: 1-0 Vida (67.), 1-1 Piasecki (90+3.)



Piast: Plach - Konczkowski, Czerwiński, Huk, Holubek - Pyrka (87. Mosór), Sokołowski, Chrapek (87. Jodłowiec), Tiago Alves (59. Kądzior), Vida - Toril Ż (76. Steczyk)



Śląsk: Szromnik - Lewkot, Golla, Verdasca Ż, Garcia - Pawłowski, Schwarz (81. Quintana), Makowski (65. Mączyński), Pich, Praszelik (81. Hyjek) - Exposito (65. Piasecki Ż)