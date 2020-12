Remis w starciu Piasta Gliwice z Zagłębiem Lubin 1-1. Ozdobą meczu na stadionie przy ulicy Okrzei była bramka zdobyta przez Jakuba Świerczoka z połowy boiska! Dla napastnika jedenastki z Gliwic było to czwarte trafienie w czwartym kolejnym spotkaniu.

W obu zespołach było sporo zmian, bo graczy z niedzielnego występu przy Okrzei wyłączyły albo kontuzje, albo kartki. Nie oglądaliśmy m.in. Jakuba Czerwińskiego z jednej czy Filipa Starzyńskiego z drugiej strony. Po raz pierwszy w wyjściowej jedenastce Zagłębie grał za to 22-letni Mateusz Bartolewski.

Gliwiczanie, chcąc podtrzymać passę ostatnich wygranych, z miejsca przejęli inicjatywę. Goście grali jednak uważnie z tyłu i z optycznej przewagi niewiele wynikało, choć w 7 minucie przed dobrą szansą stanął skuteczny ostatnio Jakub Świerczok. Napastnik Piasta wypracował sobie dobrą sytuację ogrywając Lubomira Guldana i uderzył celnie, ale dobrze interweniował Dominik Hładun.

Trzy minuty później bramkarz "Miedziowych" musiał już wyciągać piłkę z siatki, a kibice przy Okrzei zobaczyli gola 12 kolejki PKO Ekstraklasy! W okolicach środka boiska piłkę przejął nie kto inny, jak właśnie Świerczok. Doświadczony napastnik zauważył, że Hładun wyszedł za daleko z bramki i kapitalnym lobem z kilkudziesięciu metrów trafił pod poprzeczkę. Dla Świerczoka był to czwarty gol w czwartym kolejnym spotkaniu! Hładun z kolei, jak w niedawnym meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała, znowu się nie popisał.

W 12 minucie mogło być już 2-0 dla gospodarzy, ale Sebastian Milewski nie dość dokładnie zagrywał do Świerczoka. Tymczasem dwie minuty później był już remis. Stało się tak po składnej akcji przyjezdnych. Jakub Wójcicki zagrał do Dejana Drażicia, ten odegrał do środka, a tam Samuel Mraz z najbliższej odległości wepchnął pikę do siatki. Dla słowackiego napastnika było to pierwsze trafienie w naszej lidze w 12 występie. Koniec emocji? Gdzie tam! W 16 minucie Milewski dobrze podał do Świerczoka, a ten z kilku metrów "obił" słupek. Napastnik Piasta był wściekły, że nie trafił do siatki ponownie.

W 24 minucie oglądaliśmy z kolei kolejną składną akcję drużyny z Lubina, po której ponad poprzeczką strzelał aktywny i szukający gry Drażić. Zaraz potem niecelnie uderzał Mraz. Dobrze w tej sytuacji dośrodkowywał Wójcicki, w pierwszym fragmencie jedna z wyróżniających się postaci na boisku. To był moment przewagi drużyny z Dolnego Śląska. W tym czasie miejscowi odpowiedzieli strzałem Dominika Steczyka, ale piłka minęła cel. Zaraz potem żółtą kartkę zobaczył Michał Chrapek, który ręką powstrzymał rozpędzonego Dominika Jończego.

Końcówka I połowy nie było już tak ciekawie i interesująco, jak w pierwszych kilkunastu minutach. Gra toczyła się głównie w środku pola. Goście starali się utrudniać Piastowi grę agresywnie atakując już na jego połowie, niewiele jednak z tego wynikało. Z kolei drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika straciła animusz, który charakteryzował ją na początku. Pierwsza część zakończyła się atomowym strzałem Patryka Sokołowskiego, ale skończyło się tylko na rzucie rożnym.

Po przerwie na boisku zameldował się Tomasz Jodłowiec, który zmienił Milewskiego. Zaraz po wznowieniu, po rożnym, okazję miał Łukasz Poręba, ale chybił. Potem dobrym rajdem popisał się Patryk Szysz, ale skończyło się na strachu gospodarzy. Inicjatywa, jak wcześniej, była po stronie Zagłębia. Piast grał cofnięty. W 57 minucie znowu na bramkę strzeżoną przez Frantiszka Placha strzelał Mraz, ale ponownie niecelnie. Słowak jednak starał się "szukać" kolejnej bramki. Z kolei po drugiej stronie Hładun był bezrobotny.

Gliwiczanie czekali na swoją szansę do 60 minucie. Z prawej strony dobrze dośrodkował Martin Konczkowski, z kilku metrów celnie uderzał Świerczk, ale bramkarz Zagłębia zdołał odbić piłkę przed siebie. To była bardzo dobra bramkowa okazja, a także sygnał dla miejscowych do ataków. Piast ponownie przejął inicjatywę. Ożywił się Konczkowski czy Badia. Niewiele czy nic jednak z tego nie wynikło. Kolejne minuty, to przysłowiowa kopanina z obu stron. W 82 minucie głowami zderzyli się rezerwowy Pyrka z Bartolewskim. Ten drugi długo nie podnosił się z boiska, na szczęście mógł kontynuować grę. Poza tym niewiele się działo i ostatecznie skończyło się na podziale punktów, który nie satysfakcjonuje do końca ani jednych, ani drugich.

Michał Zichlarz



12. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-12-06 15:00 | Stadion: Stadion Piasta | Arbiter: Jakubik Piast Gliwice Zagłębie Lubin 1 1 DO PRZERWY 1-1 J. Świerczok 10' Mraz 14'

1 1 Piast Gliwice Zagłębie Lubin Hładun Wójcicki Jończy Guldan Bartolewski Szysz Baszkirow Żubrowski Poręba Dražić Mraz Plach Konczkowski Huk Malarczyk Holúbek Badía Sokołowski Chrapek Milewski Świerczok Steczyk SKŁADY Piast Gliwice Zagłębie Lubin Frantiszek Plach Dominik Hładun Martin Konczkowski Jakub Wójcicki Tomáš Huk Dominik Jończy 45′ 45′ Piotr Malarczyk Ľubomír Guldan Jakub Holúbek Mateusz Bartolewski 83′ 83′ Gerard Badia Cortes 75′ 75′ Patryk Szysz Patryk Sokołowski Jewgienij Baszkirow 33′ 33′ 76′ 76′ Michał Chrapek Jakub Żubrowski 46′ 46′ Sebastian Milewski Łukasz Poręba 10′ 10′ 88′ 88′ Jakub Świerczok 82′ 82′ Dejan Dražić 82′ 82′ Dominik Steczyk 14′ 14′ 75′ 75′ Samuel Mraz REZERWOWI Jakub Szmatuła Konrad Forenc Bartosz Rymaniak Kamil Kruk Kristopher Vida 75′ 75′ Sasza Żivec Remigiusz Borkała Dawid Pakulski 46′ 46′ Tomasz Jodłowiec 82′ 82′ Jakub Bednarczyk 76′ 76′ Tiago Alexandre Alves Daniel Dudziński 88′ 88′ Patryk Lipski 75′ 75′ Rok Sirk 83′ 83′ Michał Żyro Adam Ratajczyk 82′ 82′ Arkadiusz Pyrka