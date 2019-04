Zespół Waldemara Fornalika przez 70 minut grał w osłabieniu, a mimo to zdołał wygrać kolejny mecz w tym roku - już dziewiąty z jedenastu ostatnich. Dzięki trafieniu skutecznego ostatnio Piotra Parzyszka gliwiczanie pokonali Zagłębie Lubin 1-0. Na boisku i trybunach było jednak nerwowo...

Zdjęcie Piotr Parzyszek w bardzo efektowny sposób dał prowadzenie Piastowi Gliwice /Fot. Tomasz Wantula /Newspix

W Gliwicach spotkały się zespoły, które wiosną należą do najlepszych w lidze. Piast otwiera tabelę pod względem zdobyczy punktowej w tym roku, a lubinianie są na trzecim miejscu. Gospodarze przystąpili do starcia z "Miedziowymi" bez lidera swojej linii środkowej Toma Hateley'a, którego zmogła grypa.

Gospodarze już w 4. minucie mogli trafić do siatki, ale Piotr Parzyszek nie wykorzystał dobrego dośrodkowania Joela Valencii. Goście odpowiadali dośrodkowaniami Bartłomieja Pawłowskiego, ale piłka padała łupem Frantiszka Placha. W 9. minucie dynamiczną akcję przeprowadził Tomasz Mokwa. Dograł dobrze do Parzyszka, ale piłka po strzale napastnika drużyny z Gliwic została zablokowana przez ofiarnie interweniującego Alana Czerwińskiego.



Kilka minut później Parzyszek nie pomylił się i pięknym uderzeniem z woleja zaskoczył Konrada Forenca! Świetną asystą przy tym golu popisał się zastępujący Hateleya na środku pomocy Tomasz Jodłowiec. Dla 25-letniego snajpera to ósme trafienie w tym sezonie, a już szóste w tym roku. Zaraz potem Parzyszek miał kolejną okazję, ale w polu karnym rywala źle przyjął sobie piłkę.



W 20. minucie ostro zagrał Jorge Felix. Wysoko uniósł nogę i trafił w twarz Alana Czerwińskiego, który do gry po kontuzji wrócił przecież niedawno. Sędzia z Warszawy Łukasz Szczech początkowo pokazał hiszpańskiemu zawodnikowi żółtą kartkę. Po obejrzeniu sytuacji na monitorze zmienił jednak swoją decyzję i wyrzucił piłkarza Piasta z boiska. Obrońca Zagłębia nie mógł już kontynuować gry, zastąpił go Jakub Tosik.



W 31. minucie zza pola karnego strzelał Pawłowski, ale niecelnie. Grający w osłabieniu gliwiczanie nie zamierzali łatwo oddawać pola i nie poprzestawali na obronie, ale starali się utrzymywać przy piłce i atakować. W 33. minucie ponad bramka uderzał starający się Jodłowiec.

Pod koniec pierwszej połowy sędzia z Warszawy za faul pokazał żółtą kartkę Patrykowi Dziczkowi. Oznacza to, że młodzieżowy reprezentant Polski za kartki nie zagra w kolejnym ligowym spotkaniu, podobnie jak Felix, w piątek z Cracovią.

Druga połowa zaczęła się od bardziej zdecydowanych ataków gości. Przyjezdni razili jednak niedokładnością, do tego mało widoczny był Filip Starzyński. W 52 minucie bliski wyrównania był jednak Filip Jagiełło, ale po jego uderzeniu piłka minęła słupek bramki gliwiczan. Zaraz potem o mało co samobójczego gola nie zdobył Aleksandar Sedlar. Futbolówka wylądowała na górnej siatce bramki gospodarzy. W 57. minucie mocno uderzył Pawłowski, ale Plach zdołał odbić piłkę. Gospodarze mieli spore pretensje do sędziów, którzy raz za razem mylili się w swoich decyzjach, wpływając na nerwową sytuację na murawie i trybunach. Zdenerwowany Waldemar Fornalik obserwował mecz na stojąco.



W 70. minucie znowu dał o sobie znać Pawłowski, ale ponownie dobrze interweniował Plach. Chwilę później obok uderzał Bartosz Slisz. Z czasem w ataku Piasta biegał... Jodłowiec. Stało się tak po zejściu z murawy Parzyszka. Z kolei w ekipie "Miedziowych" w ostatnich minutach z przodu grał... Maciej Dąbrowski.

Wydawało się, że goście w końcu wyrównają w 74. minucie, kiedy piłkę w polu karnym otrzymał Patryk Tuszyński. Kolejną świetną interwencją popisał się jednak Plach, przenosząc piłkę nad poprzeczką. Potem fatalnie główkował Sasza Balić. Bramka dla lubinian wisiała w powietrzu. Zagłębie seryjnie wykonywało też rzuty rożne, ale bez efektu. "Gramy do końca! GKS gramy do końca!" skandowało kilka tysięcy kibiców na stadionie przy ulicy Okrzei. W końcówce przewrotką strzelał jeszcze rezerwowy Jakub Maresz, ale też bez efektu.

Ostatecznie skończyło się na wygranej Piasta, który na swoim koncie ma już 59 punktów. Lubinianie przegrali z kolei drugi mecz w przeciągu kilku dni.

Z Gliwic Michał Zichlarz

Piast Gliwice - Zagłębie Lubin 1-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Piotra Parzyszek (15.)

Żółta kartka: Patryk Dziczek - Piast. Maciej Dąbrowski - Zagłębie.

Czerwona kartka: Jorge Felix (20.) - Piast.

Sędziował: Łukasz Szczech (Warszawa). Widzów: 4541

Piast: Frantiszek Plach - Tomasz Mokwa, Jakub Czerwiński, Aleksandar Sedlar, Mikkel Kirkeskov - Martin Konczkowski (77. Marcin Pietrowski), Patryk Dziczek, Tomasz Jodłowiec, Joel Valencia (86. Michal Papadopulos) , Jorge Felix - Piotr Parzyszek (68. Patryk Sokołowski).

Zagłębie L.: Konrad Forenc - Alan Czerwiński (23. Jakub Tosik), Lubomir Guldan, Damian Oko, Sasza Balić - Damjan Bohar (72. Jakub Maresz), Filip Jagiełło (82. Maciej Dąbrwski), Bartosz Slisz, Filip Starzyński, Bartłomiej Pawłowski - Patryk Tuszyński.

Zdjęcie Jorge Felix sfaulował Alana Czerwińskiego