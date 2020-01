Dziś zajęcia, po krótkiej świąteczno-noworocznej przerwie, wznawia większość ligowych zespołów. Mistrz Polski Piast Gliwice do treningów wróci 8 stycznia. Przed rozpoczęciem przygotowań kontrakt z klubem przedłużył Martin Konczkowski, w mistrzowskim sezonie jeden z kluczowych zawodników ekipy prowadzonej przez Waldemara Fornalika.

Jak będzie wyglądał plan przygotowań drużyny z Gliwic? Treningi zaczynają się w środę, a już w najbliższy poniedziałek wyjazd na krótki, bo kilkudniowy obóz do Rybnika-Kamienia. Na jego zakończenie mistrz Polski zmierzy się z pierwszoligowym GKS Jastrzębie. 20 stycznia, jak większość ekstraklasowych klubów, Piast leci do Turcji. Bazą gliwiczan będzie Antalya. Tam serie gier sparingowych z zagranicznymi rywalami, z mistrzem Bułgarii Łudogorcem Razgrad, Zorią Ługańsk, Szachtiorem Soligorsk czy NK Celje.

Przed rozpoczęciem przygotowań Piast skorzystał z możliwości i przedłużył umowę z Konczkowskim. Kontrakt z 26-letnim zawodnikiem obowiązywać będzie do końca czerwca 2022 roku. Piłkarz jesienią, z powodu poważnej kontuzji odniesionej w sierpniowym meczu z ŁKS w Łodzi, mało co grał. Wystąpił w ledwie ośmiu ligowych spotkaniach. Co innego było jednak w mistrzowskim dla gliwiczan sezonie 2018/19, kiedy to po jego podaniach - zanotował aż osiem asyst - koledzy raz za razem trafiali do siatki.

Konczkowski z przedłużenia kontraktu jest bardzo zadowolony. - Cieszę się, że klub zdecydował się na przedłużenie mojej umowy, ponieważ daje mi to większy komfort pracy i możliwość skupienia się na treningu. Widać, że klub we mnie wierzy, mimo że ostatnio grałem mniej. Bardzo dobrze czuję się w Gliwicach, a w szatni panuje świetna atmosfera. Mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie damy naszym kibicom powody do radości - cytuje piłkarza oficjalna strona klubu z Gliwic. Konczkowski na swoim koncie ma już 203 mecze w Ekstraklasie i dwie bramki.

Tymczasem zagraniczną ofertę otrzymał Hiszpan Dani Aquino. Piłkarzem, który jak Konczkowski, jesienią z powodu kontuzji prawie w ogóle nie grał, ledwie jeden ligowy mecz na koncie, interesuje się występująca w Segunda Division B FC Cartagena.

Michał Zichlarz

