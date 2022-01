Piast Gliwice z austriackim obrońcą

Trener Waldemar Fornalik kilka dni temu mówił "Interii", że jest szansa by w Piaście jeszcze przed wylotem na zgrupowanie pojawił się dobry piłkarz, gotowy do gry.

Okazuje się, że chodziło mu o Constantina Reinera. Austriak podpisał kontrakt do końca czerwca 2025 roku. To transfer definitywny. 24-letni austriacki obrońca ostatnio grał w SV Ried 1912. W tym klubie grali kiedyś m.in. Andrzej Lesiak i Kazimierz Węgrzyn. W obecnym sezonie austriackiej ekstraklasy Reiner zagrał w 16 meczach i strzelił dwa gole. Piast jest dla niego pierwszym zagranicznym klubem.

Piast Gliwice: to był jeden z celów okienka transferowego

Austriak doświadczenia nabierał w zespołach młodzieżowych Salzburga. Dla SV Ried rozegrał łącznie 88 meczów, w których zdobył sześć bramek i zaliczył siedem asyst. - Jestem podekscytowany i przyznam, że towarzyszy mi lekki stres. Piast jest moim pierwszym zagranicznym klubem, ale ogólnie rzecz biorąc jestem szczęśliwy z podjętej decyzji. To doskonała okazja, by wykonać kolejny krok w rozwoju. Nowy kraj, nowa liga i nowa drużyna. Jestem przekonany, że to doświadczenie będzie dla mnie bardzo cenne - stwierdził Reiner po podpisaniu kontraktu w rozmowie z klubowymi mediami.

- Pozyskaliśmy ciekawego i obiecującego stopera. To był jeden z celów bieżącego okna transferowego. Chcieliśmy dodatkowo podnieść i wzmocnić rywalizację w formacji obronnej drużyny. Liczymy, że pod wodzą trenera Fornalika, Constantin pokaże pełnię swoich możliwości - powiedział Grzegorz Bednarski, prezes Piasta Gliwice.

Piast Gliwice: będzie czas na zgranie się z drużyną

- Trafił do nas piłkarz o świetnych warunkach fizycznych. Wysoki, prawie dwumetrowy obrońca, który w ostatniej rundzie w lidze austriackiej popisał się również liczbami. Cieszymy się, że potwierdzamy ten transfer w dniu wylotu zespołu do Turcji - zauważa Bogdan Wilk, dyrektor sportowy Piasta Gliwice.

Constantin przepracuje z drużyną większość okresu przygotowawczego, co pozwoli mu dodatkowo poznać filozofię i styl gry Piasta - dodaje.