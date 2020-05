Mistrzowie Polski chcą maksymalnie wyizolować swoich zawodników, a do tego solidnie potrenować przed restartem ligi. Piast Gliwice do 16 maja będzie przebywał na zgrupowaniu w Arłamowie.

Piast poszedł wzorem klubów niemieckich - tamtejsze drużyny ostatni tydzień przed restartem ligi spędzają w hotelach, aby zminimalizować kontakty z innymi, a co za tym idzie - ryzyko zakażenia.

Bundesliga wraca do gry 16 maja i właśnie do tego czasu Piast pozostanie na zgrupowaniu w Arłamowie. Jak poinformował mistrz Polski, hotel oraz boiska będą wyłącznie do jego dyspozycji.

Od początku tygodnia na boiskach będzie mogło przebywać 25 przebadanych osób - takie pozwolenie uzyskały kluby Ekstraklasy i I ligi. Piast zabrał na obóz 28 zawodników.



Drużyna Waldemara Fornalika w momencie przerwania rozgrywek zajmowała drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Obrońca tytułu traci osiem punktów do prowadzącej Legii Warszawa.



Piast pierwsze spotkanie po restarcie rozgrywek ma rozegrać 30 maja przeciwko Wiśle Kraków. Początek spotkania o godzinie 17.30.





Kadra Piasta na zgrupowanie w Arłamowie:

Bramkarze: Jakub Szmatuła, Patryk Królczyk, Frantisek Plach, Paweł Rabin.

Obrońcy: Mikkel Kirkeskov, Jakub Czerwiński, Jakub Holubek, Tomasz Mokwa, Tomas Huk, Bartosz Rymaniak, Remigiusz Borkała, Piotr Malarczyk, Uros Korun.

Pomocnicy: Tomasz Jodłowiec, Tom Hateley, Kristopher Vida, Jorge Felix, Tymoteusz Klupś, Patryk Sokołowski, Sebastian Milewski, Martin Konczkowski, Gerard Badia, Tiago Alves, Wiktor Preuss.

Napastnicy: Piotr Parzyszek, Dominik Steczyk, Patryk Tuszyński, Karol Stanek.

