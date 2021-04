Piast Gliwice. Waldemar Fornalik: Zagramy w roli faworyta

Grający o czwarte miejsce Piast Gliwice podejmie w poniedziałek walczące o utrzymanie w piłkarskiej ekstraklasie bielskie Podbeskidzie. „To gatunkowo trudny mecz, szczególnie dla nas. Przystąpimy do niego w roli faworyta” – ocenił trener gliwiczan Waldemar Fornalik.

Piast zajmuje w tabeli szóste miejsce, ma tyle samo punktów co wyprzedzające go Zagłębie Lubin i Warta Poznań. "Górale" są na 15., przedostatniej pozycji, ale ostatnio pokonali u siebie Lecha Poznań 1-0.

"Podbeskidzie zaprezentowało się w tym spotkaniu naprawdę z bardzo dobrej strony. Jest skonsolidowane, widać, że ma jasno określony cel, czyli utrzymanie w ekstraklasie. Wiemy, że czeka nas trudne zadanie" - dodał szkoleniowiec, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Nie ukrywał, że jego piłkarze odczuwają skutki specyficznego (przez pandemię koronawirusa) sezonu i dopadają ich drobne problemy zdrowotne.

Przyznał, że w klubie trwają już prace przy budowie zespołu na kolejne rozgrywki. W czwartek Piast wykupił z niemieckiego 1.FC Nuernberg 22-letniego napastnika Dominika Steczyka.

"Ma swoją wartość, jest młody i może się rozwijać. Myślimy już rzecz jasna o następnym sezonie, o przebudowie drużyny. To nieuniknione" - dodał Fornalik.

Podkreślił, że cieszy się z powrotu kibiców na stadiony. Piast w obecności ograniczonej widowni zagra u siebie z Wisłą Kraków w ostatniej kolejce.

"To wspaniała wiadomość. Po to trenujemy, po to gramy, żeby też dać frajdę, radość naszym kibicom, którzy wielokrotnie okazywali nam wsparcie, solidarność z drużyną" - zakończył trener.

Początek poniedziałkowego meczu w Gliwicach o godz. 15.00.

