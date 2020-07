Piast Gliwice. Waldemar Fornalik: Śląsk to niewygodny rywal

Piast, po wyjazdowych meczach z Lechią Gdańsk (porażka 0-1) i Legią Warszawa (1-1), w niedzielę podejmie Śląsk Wrocław w grupie mistrzowskiej piłkarskiej ekstraklasy. - To solidny zespół, niewygodny dla wielu drużyn – ocenił trener Waldemar Fornalik.

"Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że Śląsk zajmuje wysokie miejsce w tabeli. Ma na tyle mocny skład, który na to pozwala, zawodników z przeszłością reprezentacyjną, dobrze i umiejętnie dobranych piłkarzy zagranicznych. My też przegraliśmy dwa mecze ze Śląskiem, w których powinniśmy punktować. Jeśli nie wygrywać, to chociaż remisować, bo stwarzaliśmy naprawdę dużo sytuacji, których nie potrafiliśmy wykorzystać" - przypomniał szkoleniowiec mistrza Polski.

Piast w tym sezonie we Wrocławiu przegrał 1-2, a u siebie - 0-3. Przed niedzielnym spotkaniem gospodarze są wiceliderem z przewagą punktu nad zajmującym czwarte miejsce Śląskiem.



Gliwiczanie rok wcześniej, w drodze po pierwszy w historii tytuł, świetnie spisywali się w rundzie finałowej. Tym razem zaczęli ją od porażki u siebie z Lechem Poznań 0-2, potem z dwóch wyjazdów przywieźli punkt.



"Będzie to istotny mecz dla układu tabeli, bo myślę, że w przypadku wygranej mocno zbliżylibyśmy się do pozycji gwarantującej udział w europejskich pucharach" - zaznaczył Fornalik.



Dodał, że wciąż nie wiadomo, kiedy na boisko wróci kontuzjowany hiszpański kapitan zespołu Gerard Badia.



"Na razie są to indywidualne zajęcia, sytuacja się zmienia z dnia na dzień, a kiedy nastąpi powrót, to życie pokaże" - stwierdził.



Podkreślił, że długa wiosenna przerwa spowodowana pandemią koronawirusa zmieniła rytm pracy zawodników.



"Sytuacja jest nietypowa, zazwyczaj w tym okresie trwały przygotowania do nowego sezonu, a my wkraczamy w fazę finałową. Widać trudy, oraz ilość czasu spędzonego na boiskach. Ktoś może potraktować tę przerwę w rozgrywkach jako czas urlopu, ale w żaden sposób nie może tego tak porównywać. Zawodnicy byli skoszarowani w domach, przebywali w izolacji. Teraz już powoli w głowach zawodników mogą przewijać się myśli o krótkich urlopach, natomiast przed nami intensywne dwa tygodnie bardzo wytężonej pracy" - wyjaśnił trener.



W poprzedniej kolejce jego zespół zremisował w Warszawie z liderem, grając przez ponad pół godziny w liczebnym osłabieniu. Był to trzeci mecz obu drużyn w tym sezonie, wcześniejsze wygrali mistrzowie Polski. "Ten remis ponownie pozwolił drużynie poczuć się pewnie. Można chwalić zespół za dobrą grę i stwarzane sytuacje, ale liczą się też punkty" - zaznaczył Waldemar Fornalik.



Autor: Piotr Girczys

