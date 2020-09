Piast Gliwice. Waldemar Fornalik: Są obszary do poprawy

Kończąca się reprezentacyjna przerwa w Ekstraklasie została wykorzystana w Piaście Gliwice na regenerację piłkarzy, sparing i pracę na elementami taktycznymi. - Uważam, że są obszary do poprawy – ocenił trener gliwiczan Waldemar Fornalik.

Do treningów z drużyną wrócili po urazach duński obrońca Mikkel Kirkeskov, hiszpański pomocnik Gerard Badia, natomiast w trakcie leczenia jest napastnik Jakub Świerczok.

Podczas przerwy gliwiczanie w sparingu bezbramkowo zremisowali z drużyną czeskiej ekstraklasy MFK Karwina.

W sobotę Piast zagra na wyjeździe z Wartą Poznań w trzeciej kolejce. Oba zespoły nie zdobyły jeszcze w tym sezonie punktu.

"Dopiero po meczu okazuje się, czy był on łatwy, czy trudny. Warta przegrała dwa spotkania minimalnie, zaprezentowała się w wielu fragmentach z bardzo dobrej strony. To nie jest przypadek, że awansowała do Ekstraklasy" - stwierdził Fornalik.

Podkreślił, że jego podopieczni mają w sobotę zagrać zdyscyplinowanie w defensywie.

Gliwiczanie po porażkach ze Śląskiem Wrocław i Pogonią Szczecin zajmują 15., przedostatnie miejsce w tabeli. Lepiej zainaugurowali eliminacje Ligi Europy - w pierwszej rundzie na wyjeździe pokonali białoruskie Dynamo Mińsk 2-0. W kolejnej rundzie u siebie zagrają 17 września z austriackim TSV Prolactal Hartberg.

"Składy będą podyktowane dyspozycją piłkarzy. Do czwartku każdy z zawodników, nawet grający w sobotę 90 minut, powinien być w stu procentach wypoczęty i przygotowany do spotkania w Lidze Europy" - zakończył Waldemar Fornalik.

Autor: Piotr Girczys



