Dobre występy Piasta Gliwice zostały docenione przez działaczy. W piątek przedłużyli kontrakt z trenerem Waldemarem Fornalikiem

Zdjęcie Trener Piasta Gliwice Waldemar Fornalik /AFP

Były selekcjoner reprezentacji Polski prowadzi drużynę z Gliwic od września 2017 r. Jest jednym z najdłużej pracujących obecnie trenerów w klubach Ekstraklasy.

Nowa umowa Fornalika ma obowiązywać do końca czerwca 2020 roku. Władze klubu doceniły dobrą postawę drużyny pod jego wodzą. W tym sezonie Piast jest jedną z rewelacji rozgrywek - do rundy finałowej przystępuje na trzecim miejscu. Do lidera, Lechii Gdańsk, traci siedem punktów i ma dużą szansę na występ w europejskich pucharach.

Piast rozegrał dotąd 61 meczów pod wodzą Fornalika. Wygrał 22, 19 zremisował, 20 przegrał.

Piast jest jednym z jedynie kilku klubów Ekstraklasy, które w tym sezonie nie zwolniły trenera. W ciągu kilku ostatnich tygodni pracę stracili m.in. szkoleniowcy Legii Warszawa, Lecha Poznań, Wisły Płock i Arki Gdynia.