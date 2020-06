"To ważne, że jesteśmy na drugim miejscu w tabeli, ale nie popadamy w zadowolenie. O komforcie trudno mówić" - powiedział trener piłkarzy Piasta Gliwice Waldemar Fornalik przed niedzielnym meczem z Jagiellonią w Białymstoku, kończącym sezon zasadniczy Ekstraklasy.

Mistrzowie Polski mają 10 punktów straty do liderującej Legii Warszawa. Rok temu, po 29. kolejkach, też zgromadzili 50 punktów i mieli tyle samo do odrobienia do prowadzącej wtedy Lechii Gdańsk. Dzięki świetnej końcówce sezonu zdobyli pierwszy w historii tytuł.

"Pożyjemy, zobaczymy. Tego się nie robi za każdym razem. Musi się złożyć na to bardzo dużo czynników. W każdym meczu będziemy walczyli o zwycięstwo, a efekt poznamy po 37 kolejce" - stwierdził szkoleniowiec gliwiczan, pytany przez PAP, czy da się taki wyczyn powtórzyć.

Piast w poprzedniej kolejce bezbramkowo zremisował u siebie z Górnikiem Zabrze w śląskich derbach, grając bez swojego najlepszego w tym sezonie strzelca, kontuzjowanego Hiszpana Jorge Feliksa.

"Sytuacja wygląda podobnie. Jest wielce prawdopodobne, że Jorge w tym spotkaniu zabraknie. Rehabilitacja przebiega jednak bardzo dobrze i liczymy, że w kolejnym meczu wejdzie na boisko i pomoże drużynie" - zaznaczył Fornalik.