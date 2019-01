Piast Gliwice. Waldemar Fornalik: Fajnie to wygląda

Piłkarze Piasta Gliwice w poniedziałkowe przedpołudnie po raz pierwszy trenowali podczas zgrupowania w tureckiej Antalyi. - Fajnie to wygląda, warunki zgrupowania mamy świetne – powiedział trener Waldemar Fornalik.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Okienko zimowe w Ekstraklasie otwarte. Wideo INTERIA.TV

Co prawda Turcja powitała gliwiczan deszczem, ale boiska należące do stylizowanego na wielki statek pasażerski hotelu "Titanic" zostały dobrze przygotowane.

Reklama

"Deszcz to nie jest żaden problem. O wiele lepiej trenować w takich warunkach, niż na mrozie" - skwitował angielski pomocnik Tom Hateley.

Przed przylotem na tureckie wybrzeże gliwiczanie korzystali z ośrodka w Rybniku-Kamieniu.

Inauguracyjne zajęcia trwały 60 minut. Piłkarze musieli się przestawić na nieco inny czas. Różnica w porównaniu z Polską wynosi plus dwie godziny.

"Co prawda w niedzielę podróżowaliśmy komfortowo, bezpośrednio z Katowic, mimo to był to jednak męczący dzień. Dlatego mieliśmy takie łagodne wprowadzenie do zajęć, na popołudnie zaplanowaliśmy siłownię" - dodał szkoleniowiec.

Podkreślił, że nie obawia się o uleganie przez jego zawodników pokusom bogatej oferty kuchni hotelowej.

"Piłkarze mają pełną świadomość w tej kwestii. Jest taki wybór w menu, że każdy wie, co powinien jeść" - zaznaczył z uśmiechem Fornalik.

Rok temu drużyna Piasta przygotowywała się zimą w hiszpańskim Alicante. Zdaniem szkoleniowca jakość tureckiej oferty w stosunku do ceny jest o wiele wyższa.

Zauważył, że miejscowe hotele zawsze miały wysoki standard, natomiast Turcy sukcesywnie od lat poprawiają jakość boisk.

"Z murawami bywało wcześniej różnie, teraz idzie to w coraz lepszym kierunku" - ocenił trener.

Zaznaczył, że powoli do pełnych obciążeń będzie dochodził pomocnik Tomasz Jodłowiec, leczący niedawno kontuzję.

49-krotny reprezentant Polski został przed wylotem na zgrupowanie ponownie wypożyczony z warszawskiej Legii.

W hotelu oprócz Piasta przebywa równolegle siedem innych drużyn piłkarskich, m.in. rosyjski Szynnik Jarosław, ukraiński Olimpik Donieck i MTK Budapeszt.

Boiska w okolicy Antalyi są od października specjalnie przygotowywane na zimę, kiedy przyjeżdżają na zgrupowania zespoły piłkarskie z całej Europy. Ten "sezon" startuje w połowie grudnia i trwa dwa miesiące.

Piast w środę rozegra w Belek pierwszy z czterech zaplanowanych podczas obozu sparingów. Rywalem będzie azerski Karabach Agdam.