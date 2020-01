Piłkarze Piasta Gliwice we wtorkowe przedpołudnie po raz pierwszy trenowali na naturalnym boisku podczas zgrupowania w tureckiej Antalyi. - Trzeba się przyzwyczaić do zmiany nawierzchni, piłka zupełnie inaczej się zachowuje – ocenił trener Waldemar Fornalik.

Mistrzowie Polski na pierwszym zimowym obozie byli w Rybniku, gdzie korzystali z boiska o sztucznej nawierzchni. Od wtorku trenują w Turcji na naturalnej trawie.

Podczas inauguracyjnych zajęć pewnym utrudnieniem mógł być początkowo porywisty wiatr, ale w miarę trwania treningu sytuacja pod tym względem się unormowała. Zmiany było widać w zachowaniu "dmuchanych obrońców", z których korzystała na sąsiedniej murawie ekipa ukraińskiego Olimpiku Donieck. Początkowo te ucharakteryzowane na piłkarzy balony były przyginane do ziemi podmuchami wiatru, potem mogły już być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Gliwiczanie korzystają z kompleksu boisk hotelu, w którym mieszkają. W treningu nie wzięli udziału pomocnicy Sebastian Milewski i Tiago Alves, którym sztab szkoleniowy zaordynował zajęcia w siłowni.

"Tiago od dłuższego czasu leczy uraz, jakiego nabawił się jesienią. To nie jest tak, trener na niego nie stawia, bo go nie lubi. Gdybyśmy nie widzieli w nim potencjału, to by go nie było w klubie, liczę, że wcześniej czy później będzie wzmocnieniem" - wyjaśnił szkoleniowiec Piasta.

Dodał, że przewiduje podczas tureckiego obozu po dwa treningi dziennie.

"Będziemy jednak obserwowali, jak zespół reaguje na obciążenia. Do wznowienia rozgrywek zostało trzy tygodnie i nie można przeholować" - stwierdził Fornalik.

W Antalyi nie ma hiszpańskiego napastnika Daniego Aquino, który wrócił do ojczyzny i został zawodnikiem CD Badajoz (trzeci poziom rozgrywkowy).

Piłkarz spędził w Gliwicach pół roku, zagrał w sześciu meczach i leczył kontuzję.

"Nie zaadaptował się, chciał wrócić do Hiszpanii, można powiedzieć, że dokonaliśmy transferu w odwrotną stronę" - dodał trener.

W środę Piast rozegra pierwszy sparing podczas tureckiego obozu. Rywalem będzie mistrz Bułgarii Łudogorec Razgrad.

Autor: Piotr Girczys



Zdjęcie Waldemar Fornalik / Michał Dubiel / East News