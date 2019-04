Jeśli ktoś jeszcze może zagrozić Legii w zdobyciu kolejnego mistrzostwa Polski, to są to piłkarze rewelacyjnej w tym sezonie jedenastki z Gliwic. Na razie drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika wygrywa mecz za meczem w grupie mistrzowskiej. Bohaterem ostatniej wygranej z Cracovią był Serb Aleksandar Sedlar.

Zdjęcie Aleksandar Sedlar wykonuje rzut karny / Andrzej Grygiel /PAP

27-letni obrońca z Nowego Sadu rozgrywa świetny sezon. Pokazał to w starciu z "Pasami", które Piast wygrał 3-1. Sedlar dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. - Nie wiem, czy był to mój najlepszy mecz. Dobrze czy bardzo dobrze grało mi się przeciwko Lechii na jej terenie. Jasne, teraz zdobyłem dwie bramki, ale w meczu z Cracovią było widać u nas lekkie zmęczenie. W przeciągu siedmiu dni rozegraliśmy przecież trzy spotkania. Ale z Cracovią, to wielkie zwycięstwo, trzy bardzo ważne punkty - podkreśla.

Reklama

Sedlar to specjalista od wykonywania rzutów karnych. Z sześciu strzelonych przez siebie bramek w tym sezonie, aż pięć jest z jedenastek. Pomylił się tylko raz, w niedawnym starciu z Koroną Kielce. - Fakt, pomyliłem się wtedy, ale kiedy teraz podchodziłem do piłki ustawionej na jedenastym metrze, to byłem spokojny. Mam pewność siebie, a poza tym trenuję ten element - tłumaczy.

Z "Pasami" serbski obrońca popisał się nie tylko bezbłędnie wykonanym karnym, ale też efektownym trafieniem po rzucie rożnym. - Początkowo myślałem, żeby uderzać głową. Instynktownie przyjąłem piłkę na klatkę piersiową i uderzyłem pomiędzy nogami bramkarza. Było przy tym trochę szczęścia, ale najważniejsze że wpadło i mogliśmy się cieszyć z prowadzenie 2-1 - opowiada.

Jak będzie w czterech pozostałych grach do końca rozgrywek? - Na swoim koncie mamy trzy zwycięstwa w grupie mistrzowskiej. Gdzie jest nasz limit? Zobaczymy jak będzie, teraz ważny dla nas jest każdy mecz - zaznacza.

Przed Sedlarem i jego kolegami teraz mecz sezonu. W sobotę grają z Legią w Warszawie. - Każdy mecz w lidze jest ciężki, a ten będzie wyjątkowo. Mają niesamowity stadion, wielu kibiców, bardzo dobrą drużynę, ale my też gramy dobrze, mając solidny zespół. Tak, że jedziemy powalczyć - podkreśla Sedlar, w tym sezonie jeden z najlepszych obrońców na boiskach Ekstraklasy.



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę grupy mistrzowskiej

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piast Gliwice. Sedlar: Nie wiem, czy to mój najlepszy mecz. Wideo INTERIA.TV

Michał Zichlarz, Gliwice