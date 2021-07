Gerard Badia po raz ostatni zagrał w barwach Piasta w ostatniej kolejce minionego sezonu. Sympatycy Piasta będą mieli jednak okazję mu podziękować już za niespełna tydzień, podczas startu Piasta w nowym sezonie. W pierwszym meczu gliwiczanie podejmą rewelację poprzedniego sezonu - Raków Częstochowa.

Gerard Badia lubi ludzi

Badia przez siedem i pół lat gry w Piaście zyskał status piłkarza kultowego. Karol Młot, rzecznik Piasta Gliwice: - O tym, jaki jest Gerard wszyscy wiemy, bo niejednokrotnie pokazywał to nie tylko na boisku, ale też poza nim. Praktycznie nie było tygodnia, w którym nie przyszedłby do nas do biura. Często przychodził tylko się przywitać, czy zamienić kilka słów, ale zdarzało się, że zostawał dłużej i trochę "przeszkadzał" nam w pracy (śmiech). Cieszę się, że cały czas mamy kontakt i będziemy mogli się jeszcze spotkać. Szkoda tylko, że w niedzielę nie będziemy mogli udostępnić pełnego stadionu. Liczę, że mimo to podczas jego oficjalnego pożegnania z Piastem na trybunach pojawi się wielu kibiców.





Piast Gliwice: okazja do pożegnania

Okazuje się, że będzie to wyjątkowa okazja dla kibiców żeby jeszcze raz spotkać się z Geradem Badią. Zawodnik w następnym sezonie będzie grał w V-ligowym hiszpańskim klubie FC Ascó. Znajdzie jednak czas żeby wraz z rodziną pojawić się na trybunach przy okazji wspomnianego meczu z Rakowem. Przed meczem Gerard Badia pojawi się w Strefie Kibica. Będzie można z nim tam porozmawiać (jak wiadomo świetnie mówi po polsku), wziąć autograf lub zrobić sobie zdjęcie. - Na niedzielny mecz przygotowaliśmy specjalne fankarty, które będzie można otrzymać bezpośrednio od Gerarda - informuje Karol Młot.

Gerard Badia przez godzinę dla kibiców

Klub przewidział atrakcje dla kibiców w różnym wieku; najmłodsi fani Piasta Gliwice wspólnie z maskotką "Piastusiem" będą mogli wziąć udział w wielu grach i zabawach zorganizowanych przez profesjonalnych animatorów. Mecz z Rakowem rozpocznie się o godz.15. - Strefa Kibica będzie otwarta od godziny 12, natomiast Gerard pojawi się tam około 12.30 i będzie do dyspozycji kibiców przez godzinę - dodaje Karol Młot. Każdy kibic, który pojawi się na trybunach podczas meczu z Rakowem otrzyma pamiątkową koszulkę.

Zdjęcie Gerard Badia / Irek Dorożański / Newspix