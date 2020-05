Za tydzień piłkarze Ekstraklasy będą się szykowali do wybiegnięcia na boiska. Wielkie nadzieje z restartem ligi wiążą w Gliwicach. Piast już rok temu pokazał, na co go stać w decydujących spotkaniach.

Przed przerwą spowodowaną pandemią koronawirusa drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika nabierała wiatru w żagle. W meczu 26. kolejki Ekstraklasy rozegranym 8 marca, Piast pokonał przy Łazienkowskiej Legię 2-1. Dzięki temu mistrz Polski awansował na pozycję wicelidera Ekstraklasy z 43 punktami na koncie. Do meczu z Wisłą Kraków 14 marca już nie doszło. To spotkanie odbędzie się przy Okrzei w przyszłą sobotę.

W Gliwicach już szykują się do tej ważnej potyczki. Piast, co pokazał nie tylko w zeszłym roku, potrafi się skupić na ważnych grach. - Wszyscy czekamy już na start ligi. Ciężko trenujemy, żeby być przygotowanym na ten pierwszy mecz. Przed nami jedenaście spotkań i każde z nich będzie bardzo ważne - zaznacza Urosz Korun, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników w kadrze gliwickiego zespołu.

W Piaście mają przekonanie, że będzie dobrze. - Na obozie w Arłamowie pracowaliśmy bardzo mocno, wszyscy są zdrowi. Teraz to trzeba dalej podtrzymać. Czekamy na ten pierwszy mecz z Wisłą - mówi w rozmowie z klubowymi mediami piłkarz ze Słowenii.

Doświadczony obrońca, który w poniedziałek będzie obchodził swoje 33. urodziny, przed ligowym restartem żałuje jednego... - Bez kibiców to będą inne mecze. Grając z fanami to coś innego, bez nich nie ma tej atmosfery. Graliśmy już bez kibiców z Lechią i wiemy, jak to wyglądało (mecz w 1/4 Pucharu Polski - przyp. red.). Trzeba się psychicznie do wszystkiego przygotować. My wiemy, co mamy robić. Będzie inaczej, ale każdy z nas będzie z pewnością maksymalnie przygotowany, żeby pokazać się jak najlepiej - zaznacza Korun, któremu z końcem czerwca kończy się umowa z Piastem. Piłkarz z pewnością dogra sezon w Gliwicach, a jak będzie później, to pokażą najbliższe tygodnie.

