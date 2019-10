Piast Gliwice. Urosz Korun: Wisła w dalszym ciągu jest groźnym przeciwnikiem

Przed meczem w Krakowie mistrz Polski wydaje się faworytem, ale u siebie „Biała Gwiazda” z gliwiczanami rzadko przegrywała. Piastowi przy Reymonta udało się wygrać tylko raz, w kwietniu 2013 roku.

Po zapaści związanej z nieudanymi występami w europejskich pucharach i stratą kilku kluczowych zawodników, w tym najlepszego piłkarza Ekstraklasy poprzedniego sezonu Joela Valencii, który teraz w angielskim klubie Brentford, występującym na co dzień w Championship zaliczył ledwie... 7 minut, Piast odzyskuje równowagę. W trzech ostatnich ligowych grach drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika zdobyła siedem punktów i do lidera Pogoni traci już tylko trzy "oczka". Jeśli dziś wieczorem udałoby się wygrać w Krakowie, to mistrz Polski zrówna się punktami z "Portowcami", którzy wcześniej grają ciężki mecz z Zagłębiem w Lubinie.

Sytuacja kadrowa

Kontuzjowani są wprawdzie dalej Jakub Czerwiński i Hiszpan Aquino, ale pozostali są zdrowi i palą się do gry, jak choćby doświadczony Marcin Pietrowski. 31-letni zawodnik po kontuzji grał ostatnio w rezerwach Piasta, gdzie nastrzelał sporo bramek. W pełnej dyspozycji jest też Martin Konczkowski, który leczył uraz odniesiony w sierpniowym meczu z ŁKS-em w Łodzi. Czy jednak wobec tak dobrej gry zespołu, jak dwa tygodnie temu z Legią, trener Fornalik zdecyduje się na zmiany w składzie?

Co mówią o meczu?



W Gliwicach zdają sobie sprawę, że choć dzisiejszy rywal ostatnio zawodzi, trzy porażki z rzędu w tym w derbach z Cracovią i ostatnio z Lechem w Poznaniu aż 0-4, to trzeba być jednak czujnym. W Piaście mają świadomość, że w starciach z "Białą Gwiazdą" nigdy nie było łatwo...

- Wisła w dalszym ciągu jest groźnym przeciwnikiem. Teraz była przerwa, którą krakowianie z pewnością wykorzystali. Są mocni zwłaszcza, kiedy grają u siebie. Każdy zespół, jeśli gra na własnym stadionie, jest jeszcze groźniejszy. Dodatkowo w Ekstraklasie nie ma łatwych przeciwników, tak samo będzie w Krakowie. Musimy koncentrować się na sobie i w meczu dać z siebie wszystko. Wtedy efekt powinien być pozytywny - cytuje Urosza Koruna, który dopiero co wrócił ze zgrupowania kadry Słowenii, oficjalna strona gliwickiego klubu.

Dodajmy, że w dziewięciu meczach przy Reymonta Wisła wygrała z Piastem w lidze pięć razy, trzy razy zremisowała, a raz przegrała. Bilans bramkowy 15-7 na korzyść Wisły.

Nasz typ: X.

