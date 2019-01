Piast Gliwice udał się na zgrupowanie do Turcji

Dwudziestu pięciu piłkarzy Piasta Gliwice wyjechało w niedzielę na zgrupowanie do Turcji. W trakcie dwutygodniowego pobytu w Antalyi mają rozegrać cztery sparingi.

Rywalami podopiecznych Waldemara Fornalika będą kolejno azerski Karabach Agdam, którego zawodnikiem jest Jakub Rzeźniczak, czeski Bohemians Praga, bułgarski Lokomotiw Płowdiw i ukraińska Zoria Ługańsk.

Do Turcji poleciał m.in. doświadczony pomocnik Tomasz Jodłowiec, ponownie wypożyczony z warszawskiej Legii.

"Wśród piłkarzy, których sztab szkoleniowy zabrał na zgrupowanie, znalazł się Wojciech Kamiński, który na co dzień występuje w drużynie rezerw" - poinformowało biuro prasowe Piasta.Do Antalyi nie wyleciał Uros Korun, który otrzymał powołanie do kadry B reprezentacji Słowenii. Ma on dotrzeć na zgrupowanie w późniejszym terminie.

Piast po 20 kolejkach zajmuje szóste miejsce w tabeli ekstraklasy.

autor: Rafał Czerkawski