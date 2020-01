Tymoteusz Klupś został wypożyczony do końca sezonu z Lecha Poznań do Piasta Gliwice. 19-latek ma rozwiązać problem z młodzieżowcem w drużynie mistrza Polski.

Klupś w trwającym sezonie wystąpił zaledwie w trzech spotkaniach, przegrywając rywalizację na skrzydle z Kamilem Jóźwiakiem i Tymoteuszem Puchaczem.



- Były pytania z różnych klubów, ale zdecydowaliśmy się na Piasta, bo w naszej opinii będzie to bardzo dobre miejsce do rozwoju dla Klupsia. Na pewno będzie mógł tam cały czas podnosić swoje umiejętności - tak wypożyczenie do Piasta skomentował Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy "Kolejorza".

Klupś może liczyć w Piaście na więcej minut gry, bo gliwiczanie potrzebują młodzieżowca, który będzie pewnym punktem drużyny. Dotychczas trener Waldemar Fornalik najczęściej stawiał na Sebastiana Milewskiego. Alternatywą dla niego był jedynie Dominik Steczyk, ale mimo że regularnie dostawał szanse (łącznie 16 spotkań) to nie strzelił ani jednego gola, ani nie zaliczył nawet asysty.

19-letni skrzydłowy w Lechu debiutował już w lutym 2018 roku. Od tamtej pory uzbierał 31 spotkań w pierwszej drużynie "Kolejorza".

