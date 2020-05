Piast Gliwice trenuje i pomaga medykom

Piłkarze mistrza Polski Piasta Gliwice trenują w grupach przed wznowieniem Ekstraklasy po przerwie wywołanej pandemią koronawirusa, a klub wsparł finansowo miejscowy szpital i hospicjum.

"Wspieramy instytucje będące na pierwszej linii frontu walki z epidemią. Mamy nadzieję, że ciężka praca personelu medycznego i innych osób zaangażowanych w walkę z wirusem COVID-19 umożliwi powrót do normalności, w tym - co ważne dla kibiców - wznowienia rozgrywek piłkarskich w Polsce, w trakcie których Piast Gliwice podejmie walkę o obronę tytułu mistrza Polski" - powiedział prezes klubu Paweł Żelem.

Po 50 tysięcy złotych dostały od Piasta Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach oraz gliwickie Hospicjum Miłosierdzia Bożego.



"Kwota otrzymana od klubu jest bardzo duża, ale równie ważny jest dla nas sygnał, że nie jesteśmy sami w tych trudnych czasach. Bardzo potrzebujemy wsparcia, otrzymujemy je z wielu stron i za to dziękujemy. Pieniądze w dobie pandemii są jednak szczególnie potrzebne. Wydamy je przede wszystkim na środki ochrony osobistej. Naszym zadaniem jest chronić pracowników, bo zdrowy ratownik będzie mógł pomagać osobom chorym. Pieniądze wykorzystamy na zakup sprzętu ochronnego oraz urządzeń monitorujących parametry życiowe pacjentów" - dodał prezes zarządu szpitala Przemysław Gliklich.



Drużyna trenera Waldemara Fornalika wróciła w czwartek do treningów grupowych po dwumiesięcznej przerwie wywołanej pandemią. Rozgrywki Ekstraklasy mają zostać wznowione 29 maja, bez udziału kibiców.



"Nasi podopieczni to pacjenci szczególni, dla których obecny czas jest wyjątkowo trudny, dlatego wsparcie mistrza Polski jest dla nas bardzo ważne. Bardzo dziękujemy Piastowi za okazaną pomoc. Pieniądze, które otrzymaliśmy pozwolą nam zakupić niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej" - wyjaśniła kierująca hospicjum Małgorzata Szymczyk.



Gliwicki klub wcześniej organizował zbiórki sprzętu medycznego i innych niezbędnych produktów dla medyków



Piast po 26 kolejkach jest wiceliderem, ze stratą ośmiu punktów do Legii Warszawa.



Autor: Piotr Girczys

Zdjęcie Piłkarze Piasta Gliwice / Adam Starszyński / Newspix