Grający ostatnio w Piaście Gliwice pomocnik Tom Hateley został piłkarzem ekstraklasowego cypryjskiego AEK Larnaka. - Mam 30 lat, jestem realistą, wiem, że jeśli iść dalej – to teraz – mówił Anglik opuszczając Gliwice. Na Cyprze podpisał dwuletni kontrakt.

Urodzony w Monte Carlo zawodnik przyszedł do Piasta zimą 2018, by pomóc drużynie w utrzymaniu. Udało się, a w kolejnych dwóch sezonach został w gliwickich barwach mistrzem Polski i brązowym medalistą. Jego umowa ze śląskim klubem wygasła.

"Przed przyjściem do Piasta przez kilka miesięcy nie miałem klubu. Sam musiałem dbać o formę, to był najtrudniejszy czas w mojej karierze. Piast dał mi szansę, za co pozostanę wdzięczny na zawsze. Ta propozycja była czymś w rodzaju koła ratunkowego, bo niektórzy mnie skreślali, a ja miałem coś do udowodnienie. To były znakomite dwa lata. Nie spodziewałem się mistrzostwa, a zaraz potem kolejnego medalu" - dodał syn byłego reprezentanta Anglii Marka.



Przyznał, że w Gliwicach rozwinął się na boisku i poza nim. Jego córka, chodząc tu do przedszkola, nauczyła się polskiego, urodził mu się syn.



"Mam już 30 lat, jestem realistą, wiem jak jest w piłce, wiem, że jeśli iść dalej - to teraz. To jest czas, by z rodziną spróbować czegoś nowego. Decyzja o rozstaniu nie była łatwa, szczególnie po tak udanych sezonach, to był niewiarygodnie piękny czas" - zakończył Tom Hateley, który w minionym sezonie zagrał w 33 meczach ligowych.



Zawodnik rozpoczął karierę w angielskim Reading FC. Następnie grał m.in. w szkockim Motherwell FC. W 2014 roku trafił do Śląska Wrocław, potem bronił barw szkockiego Dundee FC.



Autor: Piotr Girczys