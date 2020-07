W spotkaniu 34. kolejki PKO Ekstraklasy Piast Gliwice podejmuje Śląsk Wrocław. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg meczu z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jorge Felix po meczu Piast - Lech. WIDEO.

Kliknij, by dołączyć do relacji na żywo z meczu Piast Gliwice - Śląsk Wrocław



Relacja na żywo na urządzenia mobilne



Gliwiczanie pogodzili się już z utratą realnych szans na obronę mistrzowskiego tytułu. W dwóch poprzednich meczach na własnym obiekcie nie zdołali strzelić gola. Czy tym razem niemoc zostanie przełamana?

Śląsk lubi grać z Piastem w tym sezonie. Obie dotychczasowe potyczki rozstrzygnął na swoją korzyść. We Wrocławiu było 2-1, w gościnie 3-0.

PKO Ekstraklasa - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

