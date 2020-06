Siedmiu piłkarzy podpisało aneksy do umów i zostanie w zespole Piasta Gliwice do zakończenia sezonu, poinformował klub.

Wśród tych graczy jest bardzo ważna dwójka z Hiszpanii - Gerard Badía i Jorge Félix, podstawowy pomocnik - Tom Hateley, podstawowy obrońca - Uroš Korun, oraz: Patryk Królczyk, Tymoteusz Klupś i Dominik Steczyk.

Ponieważ dwaj ostatni są wypożyczeni, odpowiednio z Lecha Poznań i 1. FC Nuernberg, to Piast porozumiał się także tymi klubami, aby mogli zostać w Gliwicach do końca rozgrywek.



"Cała siódemka parafowała swoje aneksy na początku czerwca, jeszcze przed wznowieniem rozgrywek po przerwie. Do porozumienia doszliśmy bardzo szybko, ponieważ każdy z piłkarzy chce pomóc zespołowi zająć jak najwyższe miejsce na zakończenie sezonu" - powiedział Bogdan Wilk, dyrektor sportowy Piasta Gliwice, cytowany na stronie internetowej wciąż aktualnego mistrza Polski.

