​Piast Gliwice rozpoczął zgrupowanie w Turcji

Piłkarze ekstraklasowego Piasta Gliwice rozpoczęli w niedzielę dwutygodniowe zgrupowanie w tureckiej Antalyi. Zespół trenera Waldemara Fornalika rozegra tam cztery sparingi.

Gliwiczanie zimowe przygotowania zaczęli od krótkiego zgrupowania w Rybniku-Kamieniu. Na jego koniec w piątek pokonali w meczu kontrolnym pierwszoligowy GKS 1962 Jastrzębie 2-0.

W niedzielne popołudnie Piast wyruszył z Pyrzowic do Turcji. Po 2,5-godzinnej, bezstresowej podróży Antalya powitała piłkarzy ciepłą i wilgotną aurą. Na lotnisku gliwicka ekipa spotkała się z drużyną wrocławskiego Śląska, też rozpoczynającą obóz. Wieczorem podopieczni trenera Fornalika zameldowali się w hotelu położonym tuż nad morzem.

W poprzednich latach letnią baza Piasta było hiszpańskie Alicante, tym razem kierunek został zmieniony. Jak tłumaczyli szefowie klubu, zaważyła jakość tureckiej oferty.

Do kadry gliwiczan dołączył przed podróżą doświadczony pomocnik Tomasz Jodłowiec. 33-letni gracz linii środkowej został ponownie wypożyczony w Legii Warszawa. Do samolotu wsiadł też młody pomocnik klubowych rezerw Wojciech Kamiński. Zabrakło za to słoweńskiego obrońcy Urosa Koruna, który przebywa na zgrupowaniu kadry B swojego kraju.

Rywalami ekipy Fornalika w Turcji będą kolejno azerski Karabach Agdam, którego zawodnikiem jest Jakub Rzeźniczak, czeski Bohemians Praga, bułgarski Lokomotiw Płowdiw i ukraińska Zoria Ługańsk.

Piast po 20 kolejkach zajmuje szóste miejsce w tabeli ekstraklasy.

Autor: Piotr Girczys