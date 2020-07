Zmierzający po tytuł wicemistrza Polski Piast mierzy się u siebie dzisiaj o g. 15 z Jagiellonią. W Gliwicach liczą na 12. w tym sezonie zwycięstwo na swoim stadionie. To ma być przepustka do zapewnienia sobie drugiego miejsca w lidze na koniec rozgrywek.

W zeszłym roku było historyczne mistrzostwo, w tym ma być kolejne wicemistrzostwo. Kolejne, bo przecież cztery lata temu pod wodzą Radoslava Latala gliwiczanie też kończyli rozgrywki na pozycji numer 2. Jeśli chodzi o pozycje medalowe w ostatnich latach, to wyniki klubu z Górnego Śląska, którego budżet nie należy przecież w Ekstraklasie do najwyższych, zasługują na duże uznanie.

Sytuacja kadrowa

Powoli po kontuzji wraca Gerard Badia, który od kilku dni trenuje z zespołem i może się znaleźć w kadrze meczowej po raz pierwszy od restartu ligi. Przed meczem przy Okrzei w o wiele gorszej sytuacji są białostocczanie, którzy będą sobie musieli radzić bez dwójki: Ivan Runje oraz Bartosza Kwiecień. Pierwszy pauzuje za kartki, drugi jest kontuzjowany.

Co mówią o meczu?

W Gliwicach cieszą się przede wszystkim z tego, że grają na swoim stadionie. Pod względem liczby zdobytych punktów u siebie Piast należy przecież w lidze do najlepszych. Na 17 spotkań przy Okrzei wygrał aż jedenaście, notując przy tym trzy remisy i trzy razy przegrywając.

- Mecze u siebie to duży atut. Przez cały sezon rzadko kiedy przegrywaliśmy i gubiliśmy punkty, graliśmy dobrze. Mimo że nie będzie tylu kibiców, ile zwykle przychodzi na Okrzei, to w meczu domowym czujemy się pewniej. Dlatego uważam, że to działa na naszą korzyść - mówi obrońca Urosz Korun.

Do końca sezonu Piast u siebie gra dwa razy, dziś z "Jagą" i za tydzień z Cracovią. W środę z kolei czeka go wyjazd do Szczecina na spotkanie z Pogonią.

Początek meczu przy Okrzei o godz. 15.00.

Nasz typ: 1.

Michał Zichlarz