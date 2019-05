Piast Gliwice. Pojechali po mistrzostwo. Będą świętować już w środę?

Już w środę piłkarze Piasta Gliwice mogą świętować mistrzostwo Polski. Stanie się tak, jeżeli gliwiczanie ograją na wyjeździe Pogoń Szczecin, a Legia Warszawa przegra z Jagiellonią w Białymstoku. - Wszyscy jesteśmy głodni tego, żeby spróbować ligę wygrać, żeby stać się częścią historii Piasta – mówi Tom Hateley, jeden z najlepszych piłkarzy gliwiczan w tym sezonie.

Zdjęcie Radość piłkarzy Piasta po zwycięstwie nad Jagiellonią / Jacek Bednarczyk /PAP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Pogoń Szczecin - Piast Gliwice!

Rok temu Piast zapewnił sobie utrzymanie w Ekstraklasie w ostatniej kolejce, pokonując u siebie Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4-0. 37 punktów wystarczyło, żeby dalej grać w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Teraz drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika jest w zupełnie innym miejscu. Na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek gliwiczanie przewodzą w tabeli z dorobkiem 68 punktów. Wyprzedzają o "oczko" broniących tytułu legionistów. Jeśli Piast wygra w Szczecinie, a wciąż urzędujący mistrz Polski polegnie w Białymstoku, to Piast stanie się 18. klubem z mistrzostwem Polski na koncie!

- To na pewno ekscytująca sprawa być w tym miejscu, w którym jesteśmy w końcówce rozgrywek. Nie jesteśmy jednak jedynym kandydatem, walka trwa. Wygrana z Jagiellonią sprawia, że czeka nas nieprawdopodobny tydzień. Wszyscy jesteśmy głodni tego, żeby spróbować ligę wygrać, żeby stać się częścią historii tego klubu. Trzeba łapać te sprzyjające momenty i wyciągnąć z tego wszystkiego, ile się da - podkreśla Tom Hateley, który po pauzie za kartki wraca do gry.

Anglik, jak wielu innych piłkarzy Piasta, rozgrywa sezon życia. - Można tak powiedzieć. Fizycznie czuję się lepiej niż kiedykolwiek, to daje siłę, pewność siebie w grze. Jednak kilka lat temu grając w szkockim Motherwell, gdzie skończyliśmy na drugim miejscu, a ja byłem trochę młodszy, to też miałem dobry sezon. Z drugiej strony teraz jestem bardziej doświadczony. Chyba można powiedzieć, że to najlepszy sezon w mojej karierze - przyznaje 29-letni pomocnik, mózg zespołu trenera Fornalika.

Michał Zichlarz, Gliwice

