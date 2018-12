Nokaut. Tak można określić to, co stało się dzisiaj w Gliwicach, gdzie Piast Gliwice po bardzo dobrym meczu w swoim wykonaniu pokonał Pogoń Szczecin 3-0. Gospodarze przerwali tym samym serię czterech kolejnych zwycięstw szczecinian. Bohaterem meczu był doświadczony Tomasz Jodłowiec, który dwa razy pokonał Łukasza Załuskę. Taka sztuka udała mu się w Ekstraklasie po raz pierwszy. Goście kończyli mecz w dziesiątkę.

Na przedmeczową rozgrzewkę piłkarze Piasta wyszli w koszulkach, na których było deklarowane wsparcia dla Adama Frączczaka, kapitana Pogoni, który dzisiaj przeszedł operację usunięcia guza przysadki mózgowej.



Mający ostatnio świetną serię goście zaczęli agresywnie i szybko zdobyli przewagę w środku pola. Aktywny był zwłaszcza Sebastian Kowalczyk. Wystarczył jednak jeden atak miejscowych, żeby zrobiło się 1-0! Joel Valencia wrzucił piłkę w kierunku rozpędzonego Martina Konczkowskiego, ten łatwo ograł Ikera Guarrotxenę i dograł do środka. Tam Tomasz Jodłowiec trafił tak, że piłka znalazła się w siatce bramki "Portowców". Łukasz Załuska nawet nie zareagował, a pomocnik gliwiczan mógł się cieszyć ze swojej drugiej bramki w tym sezonie.

Chwilę później po kolejnej akcji w wykonaniu Valencii celnie trafił Patryk Dziczek, ale tym razem bramkarz Pogoni był na miejscu.



Po niewiele ponad kwadransie gospodarze prowadzili już dwoma bramkami! Mariusz Malec zahaczył w polu karnym Michala Papadopulosa i sędzia Paweł Gil bez namysłu wskazał na jedenastkę. Do karnego podszedł Aleksandar Sedlar i pewnie trafił. Dla Serba to trzeci gol w rozgrywkach i trzeci z jedenastki. Pod tym względem jest specjalistą.



Takiego obrotu sprawy szczecinianie zupełnie się nie spodziewali. Goście starali się odrobić straty, ale wobec dobrze zorganizowanego w defensywie zespołu Piasta, niewiele byli w stanie zrobić. W 37. minucie z dystansu mocno uderzał Hubert Matynia, ale piłka przeleciała nad poprzeczką bramki Frantiszka Placha. Trzy minuty później ładnie "wypalił" Jorge Felix, ale Załuska dobrą interwencją wybił piłkę. Mecz, mimo chłodnej aury, mógł się podobać, był szybki z obu stron, a widzowie nie mogli się nudzić. Tym bardziej szkoda, że na trybunach była ledwie garstka kibiców...



Przyjezdni najlepszą okazję, czy raczej okazje, mieli w 43. minucie. W świetnych sytuacjach nie popisał się jednak Radosław Majewski. Dwa razy bardzo dobrze interweniował Plach. W tej sytuacji na przerwę drużyna Waldemara Fornalika schodziła z dwubramkową przewagą.



Po przerwie pierwszą groźną akcję przeprowadzili goście, ale po strzale Zvonimira Kożulja piłka minęła cel. Podobnie było, kiedy z drugiej strony uderzał Felix. Z kolei w 51. minucie ładnie z dystansu trafił Dziczek. Piłka minimalnie przeszła nad poprzeczką.



W drugiej połowie tempo spadło. Gliwiczanie nie forsowali już tempa, a pilnowali swojej zdobyczy. Nie znaczy to jednak, że nie atakowali. Jeden z takich wypadów przyniósł im trafienie na 3-0! To była koronkowa akcja. Felix zagrał do Kirkeskova, ten wycofał do Jodłowca, który po raz drugi wpisał się na listę strzelców. 33-letni "Jodła" po raz pierwszy w swojej karierze w Ekstraklasie zdobył dwa gole w meczu. "Tomek Jodłowiec!!" - skandowało w podziękowaniu niespełna trzy tysiące fanów przy Okrzei.



"Portowcy" odpowiedzieli mocnym uderzeniem Adama Buksy, ale bardzo dobrą obroną popisał się Plach. Chwilę później niecelnie uderzał Kowalczyk.



W 81. minucie Załuska na środku boiska nieprzepisowo powstrzymał szarżującego Valencię. Otrzymał za to czerwoną kartkę, a jako że goście mieli już wykorzystany limit zmian, to między słupkami stanął nominalny napastnik, 18-letni Adrian Benedyczak... Gospodarzom nie udało się jednak wykorzystać tej przewagi i skończyło się na wyniku 3-0.



Piast wygrał swój szósty mecz u siebie w obecnych rozgrywkach. Taki sam wynik w Ekstraklasie ma tylko lider z Gdańska. Gliwiczanie mają już na swoim koncie 29 punktów i zajmują czwarte miejsce w ligowej tabeli.



Z Gliwic Michał Zichlarz



Piast Gliwice - Pogoń Szczecin 3-0



Bramki: 1-0 Tomasz Jodłowiec (10.), 2-0 Aleksandar Sedlar (17. karny), 3-0 Tomasz Jodłowiec (61.).



Żółte kartki: Tomas Podstawski, Sebastian Walukiewicz - Pogoń.



Czerwona kartka: Łukasz Załuska (81. taktyczny faul)



Sędziował: Paweł Gil (Lublin). Widzów: 2824



Piast: Frantiszek Plach - Martin Konczkowski, Jakub Czerwiński, Aleksandar Sedlar, Mikkel Kirkeskov - Joel Valencia (88. Denis Gojko), Tom Hateley, Patryk Dziczek, Tomasz Jodłowiec, Jorge Felix (84. Aleksander Jagiełło) - Michael Papadopulos (68. Piotr Parzyszek).



Pogoń: Łukasz Załuska - David Stec (71. Spas Delew), Sebastian Walukiewicz, Mariusz Malec, Hubert Matynia - Sebastian Kowalczyk, Zvonimir Kożulj, Tomas Podstawski, Radosław Majewski (67. Soufian Benyamina), Iker Guarrotxena - Adam Buksa (76. Adrian Benedyczak).

