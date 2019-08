Patryk Tuszyński został nowym zawodnikiem Piasta Gliwice. Napastnik dotychczas występował w Zagłębiu Lubin.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. VERVA STREET RACING. Daniel Obajtek o organizacji imprezy. Wideo INTERIA.TV

Tuszyński podpisał dwuletni kontrakt z Piastem. W umowie została zawarta opcja przedłużenia o kolejny sezon.

Reklama

- To kolejny krok w mojej przygodzie z piłką. Chciałbym pokazać się z jak najlepszej strony i będę dążył do tego, by obie strony były zadowolone z efektów. W ostatnich tygodniach Piast wykazał się dużą determinacją, a rozmowa z trenerem Fornalikiem przekonała mnie, żeby tutaj trafić - powiedział Patryk Tuszyński, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

- Patryk jest ograny w naszej lidze, bo na swoim koncie ma ponad sto występów na boiskach Ekstraklasy. Jestem pewny, że jego doświadczenie i skuteczność nam pomoże. Liczę, że szybko wkomponuje się do naszego zespołu i będziemy mieli z niego duży pożytek - dodaje Bogdan Wilk, dyrektor sportowy Piasta.

Tuszyński w ostatnim czasie był zawodnikiem Zagłębia Lubin, które w ostatniej kolejce zostało ograne właśnie przez Piasta 0-3. Tuszyński ze względu na zbliżający się transfer w tamtym spotkaniu nie zagrał.

29-letni napastnik w tym sezonie zaliczył już pięć występów, choć przegrywał walkę o skład z Patrykiem Syszem. Ogółem wystąpił w 64 spotkaniach Zagłębia, strzelił 15 goli. W przeszłości był piłkarzem takich klubów jak turecki Rizespor, Jagiellonia Białystok, Lechia Gdańsk, Sandecja Nowy Sączy, czy MKS Kluczbork i Ślęza Wrocław.

Odejście Tuszyńskiego może oznaczać, że z Piastem pożegna się Piotr Parzyszek. Podstawowy napastnik mistrza Polski ma ofertę z Włoch, a Piast żąda za niego kwoty ok. 2 mln euro.

Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy

Zdjęcie Patryk Tuszyński (w środku) / Piotr Dziurman / East News

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. VERVA STREET RACING. Emocjonujący pokaz samochodów Rajdu Dakar. Wideo INTERIA.TV

WG