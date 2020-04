Patryk Sokołowski i Tomasz Mokwa przedłużyli wygasające kontrakty z Piastem Gliwice. Pierwszy z nich będzie zawodnikiem mistrza Polski do 30 czerwca 2021 roku, drugi - do 30 czerwca 2022 roku.

W zeszłym sezonie, gdy Piast sięgał po tytuł mistrzowski, Sokołowski był głównie rezerwowym, ale kilkukrotnie pokazał się z naprawdę dobrej strony. W obecnych rozgrywkach jest ważnym ogniwem wicelidera Ekstraklasy.

Środkowy pomocnik wystąpił aż w 32 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, strzelając jednego gola. Jego kontrakt z Piastem został przedłużony o rok.



Z kolei Mokwa, który grał wcześniej w Piaście w latach 2014-17, jest głównie rezerwowym i przegrywa rywalizację na prawej obronie z Bartoszem Rymaniakiem. W tym sezonie zaliczył 11 występów.



Nowa umowa 27-letniego zawodnika potrwa do 30 czerwca 2022 roku.



Z końcem czerwca kontrakty z Piastem wygasają czterem zawodnikom mistrza Polski. Są to umowy Urosza Koruna, Toma Hateleya, Jorge'a Felixa oraz Gerarda Badii, a więc podstawowych i ważnych zawodników.





