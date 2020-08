Patryk Lipski przeszedł z Lechii Gdańsk do Piasta Gliwice. 26-letni pomocnik podpisał dwuipółletni kontrakt.

Lipski w poprzednim sezonie PKO Ekstraklasy zagrał w 17 spotkaniach ligowych. Lechię reprezentował od 2017 roku. W sumie w biało-zielonej koszulce rozegrał 69 spotkań i zdobył dziewięć bramek.

W 2019 roku zdobył z nadmorskim klubem Puchar i Superpuchar Polski. To pierwsze trofeum mógł obronić w tym roku, ale Lechia przegrała w finale z Cracovią po dogrywce 3-2. Lipski zdobył jednak bramkę.



Mimo to, nie może zapisać sezonu na plus. Był tylko zmiennikiem. Teraz liczy, że odbuduje się pod wodzą Waldemara Fornalika. Były selekcjoner prowadził Lipskiego już w Ruchu Chorzów i piłkarz prezentował się bardzo dobrze.

