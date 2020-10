Tak źle Piast w historii swoich występów w najwyższej klasie rozgrywkowej jeszcze nie wystartował. Lepiej było w każdym z poprzednich sezonów, kiedy gliwiczanie grali wśród najlepszych, nawet w rozgrywkach 2017/18, kiedy to do ostatniej kolejki musieli walczyć o pozostanie w Ekstraklasie.

Tegoroczne rozgrywki dla Piasta są sezonem numer 11 w najwyższej klasie. Ostatnie dwa sezonu drużyna z Górnego Śląska kończyła na medalowych pozycjach. W poprzednim było trzecie miejsce, a jeszcze wcześniej historyczne, bo pierwsze, mistrzostwo Polski. Do tego dochodzi wicemistrzostwo kraju cztery lata temu. Wtedy zawsze gliwiczanie świetnie startowali, będąc w czołówce po kilku ligowych kolejkach.

Zdarzały się też jednak lata chude. Kiedy Piast spadł z ligi w sezonie 2009/10, to wcale na początku nie było tragicznie, bo po sześciu kolejkach zespół na koncie miał dziewięć punktów i był w górnej połówce. Jeżeli szukać analogii do tego co jest teraz, to trzeba się cofnąć do rozgrywek sezonu 2014/15, kiedy Piast na koncie miał ledwie trzy punkty i był przedostatni w ligowej tabeli. Zespół prowadził wtedy nieżyjący już Angel Perez Garcia. Nigdy jednak nie było tak źle, jak teraz. Nawet w rozgrywkach 2017/18, kiedy to o utrzymaniu decydowała ostatnia kolejka, w której gliwiczanie musieli wygrać z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza u siebie i tak się stało, efektowne zwycięstwo 4-0, to start był dużo lepszy niż ma to miejsce obecnie. Wtedy po sześciu kolejkach Piast miał na koncie pięć punktów. Teraz jest fatalnie, a obrazu dopełniło wysoko przegrane spotkanie z Lechem Poznań w niedzielę 1-4. Być może w ostatnim dniu letniego okienka transferowego w Gliwicach zdecydują się jeszcze na jakiś transfer. Wspomina się o duńskim środkowym obrońcy Danielu Hoeghu.

Michał Zichlarz

Ekstraklasowe starty Piasta (po 6 kolejkach):

2008/09 - 4 punkty, 12. miejsce, na koniec sezonu 11. lokata

2009/10 - 9 punktów, 7. miejsce, na koniec sezonu 16. lokata (spadek)

2012/13 - 12 punktów, 3. miejsce, na koniec sezonu 4. lokata

2013/14 - 8 punktów, 7. miejsce, na koniec sezonu 12. lokata

2014/15 - 3 punkty, 15. miejsce, na koniec sezonu 12. lokata

2015/16 - 15 punktów, 1. miejsce, na koniec sezonu wicemistrzostwo Polski

2016/17 - 6 punktów, 12. miejsce, na koniec sezonu 10. lokata

2017/18 - 5 punktów, 15. miejsce, na koniec sezonu 14. lokata

2018/19 - 12 punktów, 4. miejsce, mistrzostwo Polski

2019/20 - 11 punktów, 4. miejsce, na koniec sezonu 3. pozycja

2020/21 - 1 punkt, 16. miejsce, na koniec sezonu ?