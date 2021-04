Piast Gliwice na razie myśli o lidze, a nie Pucharze Polski

Piast Gliwice zagra w sobotę z Wisłą w Płocku i trener Waldemar Fornalik nie pozwoli, żeby piłkarze już teraz myśleli o pucharowym starciu z Arką. - Dwa ostatnie sezony były dla nas udane między innymi dlatego, że zawsze byliśmy skoncentrowani na tym najbliższym meczu. Chcemy w dalszym ciągu tak do tego podchodzić. Oczywiście, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ten mecz nadchodzi, ale dopiero, gdy przyjdzie czas, będziemy o nim rozmawiać - podkreśla szkoleniowiec Piasta.

Nastroje w Piaście są dobre, drużyna wie, że jest w odpowiedniej dyspozycji. Piast jest niepokonany na wyjazdach od siedmiu spotkań. Ostatnia porażka w gościach przydarzyła się 17 października - z Cracovią (Piast zdążył się już udanie zrewanżować).

Piast Gliwice zacznie wcześnie

Mecz Piasta odbędzie się w sobotę o godz.12.30. Gliwiczanie jadą do Płocka w dobrych nastrojach, w ostatnich czterech meczach ligowych odnieśli trzy zwycięstwa i zremisowali. Zadaniem było podtrzymanie tej dyspozycji w okresie przerwy spowodowanej spotkaniami reprezentacji. - Ważna była regeneracja psychiczna i fizyczna, a w późniejszym czasie to utrzymanie dyspozycji, która w ostatnim czasie naszym zdaniem była na dobrym poziomie. Głównie te akcenty dominowały w przygotowaniach - przyznał trener Fornalik w rozmowie z klubowymi mediami.

Piast Gliwice chce pokazać dyspozycję z treningów

Sytuacja kadrowa Piasta wygląda dobrze. Pod dużym znakiem zapytania jest występ w Płocku Tiago Alvesa, który ciągle przechodzi rehabilitację po odniesieniu urazu. Wkrótce ma zapaść decyzja czy do gry będzie zdolny Michał Żyro.

- Na treningach widać, że jesteśmy w dobrej dyspozycji, zawodnicy również to podkreślają. Chodzi tylko o to, żeby to również pokazać w meczach ligowych. Przed nami też Puchar Polski, więc czeka nas naprawdę intensywny okres - mówi trener Fornalik.

Sędzią sobotniego meczu 23. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Wisłą Płock a Piastem Gliwice będzie Damian Kos z Wejherowa. Wcześniej prowadził mecz ze Stalą Mielec, którą Piast wygrał 2-1.

