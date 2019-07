​Wszystko wskazuje, że sensacyjne zdobycie mistrzostwa Polski nie nakręciło mody na Piasta Gliwice. Spotkanie z Riga FC w II rundzie eliminacji Ligi Europy obejrzało zaledwie 5100 widzów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłkarze przed meczem Piast Gliwice - FC Ryga. Wideo INTERIA.TV

Sportowi marketingowcy podkreślają, że nic tak nie napędza zainteresowania kibiców jak sukces. W przypadku Piast ta teoria jednak na razie nie sprawdza się.

Reklama

O ile podczas spotkania I rundy eliminacji Ligi Mistrzów na stadionie w Gliwicach zameldował się niemal komplet kibiców (9312), to później było już tylko gorzej. Inaugurację Ekstraklasy oglądało 4698 widzów, a pucharowe spotkanie z Riga FC - 5100.



- Nie wiem, o co chodzi. Może wszyscy na grzybach? Przynajmniej emocje większe niż tutaj - żartował gorzko na początku spotkania jeden z kibiców.



Dwie godziny przed meczem niewiele wskazywało, że w zamieszkanych przez 180 tys. ludzi Gliwicach wkrótce rozpocznie się jakieś spotkanie, o potyczce w europejskich pucharach nie wspominając. Dopiero kilkadziesiąt minut później wokół stadionu zaczynali kręcić się kibice w niebiesko-czerwonych barwach.



- Gliwice to bogate miasto. Ludzie są na wakacjach, więc trudno zapełnić stadion - próbował szukać usprawiedliwienia jeden z fanów.



Atmosfera na stadionie w Gliwicach zrobiła się jeszcze bardziej przygnębiająca, gdy bramkę zdobyli goście. - Co wy robicie, hej Piaście co wy robicie - zaczęły skandować trybuny.



W tym czasie w euforię wpadło... dziewięciu kibiców, którzy przyjechali na spotkanie z Rygi. - Za tą wycieczkę należą im się od naszych kibiców brawa - zaapelował do gliwickich kibiców spiker.



W drugiej połowie fani rzadko jednak oglądali spoglądali na puste krzesełka, bo w końcu coś zaczęło dziać się na murawie. Przegrywający 0-1 Piast zdobył trzy bramki z rzędu, a następnie znów stracił kuriozalnego gola i sprawa awansu do III rundy Ligi Europy ciągle jest otwarta.



Rewanż za tydzień w Rydze, a kolejne spotkanie na swoim stadionie Piast zagra z Pogonią Szczecin 4 sierpnia.

Z Gliwic PJ