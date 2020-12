Norweg Mikkel Kirkeskov nie przedłuży wygasającego wraz z końcem roku kontraktu z Piastem Gliwice i od stycznia będzie zawodnikiem drugoligowej niemieckiej drużyny KSV Holstein Kiel - poinformowały oba kluby.

O możliwych przenosinach Kirkeskova za zachodnią granicę Interia pisała już kilkanaście dni temu ( zobacz więcej - kliknij TUTAJ ).

29-latek trafił do Gliwic latem w 2018 roku z norweskiego Aalesunds FK i z czasem wyrobił sobie markę jednego z najbardziej solidnych lewych obrońców w PKO Ekstraklasie. Kirkeskov stanowił trzon drużyny Piasta, która w 2019 roku sięgnęła po historyczne mistrzostwo Polski.



Norweg rozegrał w ekipie Piasta 96 spotkań, strzelił dwa gole i zanotował cztery asysty.

- Chciałbym podziękować wszystkim ludziom w klubie, kolegom z szatni oraz trenerom, bo to dzięki nim mogłem się rozwijać jako piłkarz i jako człowiek. Dziękuję również kibicom, którzy mnie wspierali. Jestem dumny, że przez trzy ostatnie lata mogłem reprezentować Piasta i być częścią zespołu, który zdobył złoty oraz brązowy medal. To był wspaniały czas i na pewno zostanie on w mojej pamięci na zawsze. Teraz przyszedł czas na nowe wyzwania - powiedział Mikkel Kirkeskov, cytowany przez oficjalną stronę klubową Piasta.





Nowym wyzwaniem dla Kirkeskova będzie gra gra dla niemieckiej ekipy KSV Holstein Kiel, która walczy o awans do Bundesligi. Nowy klub Norwega spędzi przerwę zimową jako lider 2. Bundesligi, mając cztery punkty przewagi nad drugą w stawce ekipą SpVgg Greuther Fuerth.



29-latek podpisze z niemieckim klubem kontrakt do 30 czerwca 2021 roku.





