Piast Gliwice ma nowego zawodnika. Jest nim Michał Żyro, który podpisał kontrakt do końca czerwca 2022 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cracovia. Trener Probierz po zdobyciu Pucharu Polski. Wideo INTERIA.TV

27-letni Żyro jest wychowankiem Legii Warszawa. W trakcie swojej kariery grał również Wolverhampton Wanderers, Charlton Athletic, Pogoni Szczecin i Koronie Kielce. Ostatnio bronił barw Stali Mielec, z którą wywalczył awans do Ekstraklasy. W barwach pierwszoligowca rozegrał łącznie 15 spotkań, w których zdobył sześć bramek oraz zanotował trzy asysty.

Reklama

"Piast to fantastyczny klub, który od dwóch lat regularnie odnosi sukcesy. Wszystko tutaj jest prowadzone z cierpliwością oraz na jak najwyższym poziomie. Myślę, że jest to dla mnie bardzo dobry kierunek i teraz, kiedy jestem coraz bliżej optymalnej formy po kontuzji, to kolejny krok do przodu" - powiedział Żyro cytowany na oficjalnej stronie klubu.



"W ostatniej rundzie strzeliłem kilka goli. Można powiedzieć, że pokazałem wachlarz moich umiejętności, bo były bramki z lewej, prawej, głowy... Jestem pewien, że w Gliwicach również będzie bardzo dobrze" - dodał.



"Wierzymy, że Michał może grać jeszcze lepiej i niedługo nawiąże do czasów, gdy występował w reprezentacji Polski, zdobywał tytuły mistrza Polski, a swoją postawą zapracował na transfer do Wolverhampton. Po tym transferze rywalizacja w linii ataku jeszcze się zwiększy, co może przynieść wiele korzyści" - skomentował dyrektor sportowy Piasta Bogdan Wilk.

W zakończonym niedawno sezonie Ekstraklasy Piast uplasował się na trzecim miejscu. Tytuł mistrzowski zdobyła Legia Warszawa.