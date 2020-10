Drużyna z Gliwic zanotowała najgorszy start w historii swoich gier w Ekstraklasie. Po 6. kolejkach Piast, jeszcze do niedawna ekipa, która trzęsła ligą, zamyka ligową tabelę z ledwie jednym punktem na koncie. Sytuację ma ratować doświadczony pomocnik Michał Chrapek.

28-letni pomocnik pozostawał bez klubu przez trzy miesiące po tym, jak Śląsk Wrocław nie przedłużył z nim kontraktu. W klubie z Dolnego Śląska Chrapek występował przez trzy lata będąc podstawowym i czołowym graczem. Na koncie, licząc też występy w Wiśle Kraków i Lechii Gdańsk, ma już blisko dwieście ekstraklasowych występów i 17 goli.



Teraz związał się blisko dwuletnią umową z Piasta Gliwice, który zalicza beznadziejny start w ligowych rozgrywkach.W pierwszych sześciu ligowych meczach drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika raz zremisowała i aż pięć razy przegrała. W jedenastu ekstraklasowych sezonach gliwiczan, choć w przeszłości różnie bywało, a zdarzało się, że zespół musiał do ostatniej kolejki bronić się przed spadkiem (sezon 2017/18), to nigdy jeszcze nie było tak słabego startu. Atmosferę trochę poprawiły wygrane w eliminacjach Ligi Europy z Dinamem Mińsk i austriackim TSV Hartberg, ale to już przeszłość. Teraz trzeba myśleć o lidze i o odbudowaniu swojej sytuacji w tabeli. Ostatnie miejsce nie przystoi drużynie, która w zeszłym roku cieszyła się z historycznego mistrzostwa Polski, a latem radowała się z trzeciego miejsca w Ekstraklasie.

W wydźwignięciu drużyny z kryzysu ma pomóc sprowadzony kilka dni temu Michał Chrapek.

- Po zakończeniu kontraktu ze Śląskiem, po dobrym i udanym w moim wykonaniu sezonie nastawiałem się na ciekawy transfer. Świat niestety stanął na głowie i jest mimo wszystko ciężej na realizację swoich planów. Ale też nie próżnowałem, nie siedziałem w domu z założonymi rękoma, tylko trenowałem z moim trenerem personalnym, któremu jestem wdzięczny za pomoc w tym czasie. Zależało mi na tym żeby trafić do mocnej polskiej drużyny i bardzo się cieszę, że znalazłem się w Piaście. Uważam, że Piast był i nadal jest topową drużyną w Polsce, która prezentuje efektowny styl i jestem bardzo zadowolony z możliwości dołączenia do zespołu z Gliwic - mówi w rozmowie z klubowymi mediami Chrapek.

Pochodzący z Jaworzna piłkarz dodaje. - Znam Ekstraklasę bardzo dobrze i wiem, że Piast w ostatnich latach był topową drużyną, a w tym sezonie uważam, że przypadek, nieszczęśliwe mecze i brak szczęścia sprawiły, że zespół jest nisko. To miejsce nie jest odzwierciedleniem potencjału i jakości tej drużyny. Aktualna tabela nie ma dla mnie znaczenia, bo wiem jacy piłkarze są w tej drużynie. Znam także trenera i wiem, że Waldemar Fornalik jest bardzo dobrym szkoleniowcem - podkreśla nowy pomocnik Piasta, który być może już w sobotę, w meczu Cracovia - Piast Gliwice, dostanie szansę debiutu w swoim nowym zespole.

Michał Zichlarz