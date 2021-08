"Górnicy" mają ostatnio wyjątkowo kiepski bilans w starciach z Piastem. Także w sobotę, w obecności prawie 19 tys. widzów ponownie przegrali, a fani 14-krotnego mistrza Polski głośno wyrażali swoje niezadowolenie. Wiadomo jak prestiżowa dla kibiców obu drużyn jest wzajemna konfrontacja. Mówił zresztą o tym przed spotkaniem trener zabrzan Jan Urban. Niestety dla jego drużyny i tym razem nie udało się pokonać rywala zza przysłowiowej miedzy. Zresztą w sobotę wieczorem zabrzanie posłali tylko dwa celne strzały w bramkę strzeżoną przez Frantiszka Placha.

- To były kolejne super derby dla Piasta. Zawsze kiedy jest wygrana, to nastroje są dobre, tym bardziej po takim topowym meczu. Te derby są nasze i bardzo się z tego cieszymy - komentował słowacki bramkarz.

"Patent" Waldemara Fornalika

Jedenastka z Zabrza tylko po swoim awansie do Ekstraklasy wiosną 2017 roku, w kolejnym sezonie zdołała ograć lokalnego rywala. Najpierw 1-0 po kontrowersyjnym karnym podyktowanym dla Górnika przez sędziego Piotra Lasyka, a wiosną 2018 r. walkowerem, po tym jak doszło do zamieszek na trybunach stadionu w Gliwicach i sędzia Daniel Stefański przerwał spotkanie (Piast na boisku prowadził wtedy 1-0).

Od tamtego czasu, a to już 3 lata, gliwiczanie łoją skórę "Górnikom". Z 7 ostatnich ligowych meczów wygrali aż pięć, dwa remisując! Przy tym z czterech ostatnich spotkań na Stadionie im. Ernesta Pohla wygrali aż trzy, w tym to w sobotę po fantastycznym uderzeniu głową Patryka Sokołowskiego.

Jeśli jesteśmy przy patencie na wygrywanie z zabrzanami, to nie sposób nie wspomnieć osoby Waldemara Fornalika. Doświadczony śląski trener wie, jak przy Roosevelta wygrywać i to nie tylko jako szkoleniowiec Piasta, bo wcześniej to samo udawało mu się, kiedy prowadził "swój" Ruch Chorzów. Na otwarcie stadionu w Zabrzu w lutym 2016 chorzowianie ograli Górnika 2-0. Mecz obserwował wtedy komplet 24563 kibiców. Teraz udaje mu się wygrywać z Piastem.

Michał Zichlarz

Mecze Górnik - Piast w Ekstraklasie od sezonu 2017/18

2017/18

1 października 2017, Górnik - Piast 1-0 (0-0), Angulo (82 karny)

3 marca 2018, Piast - Górnik 0-3 walkowerem (mecz przerwany w 81 minucie przy prowadzeniu gliwiczan 1-0)

2018/19

25 września 2018, Piast - Górnik 1-0 (0-0), Badia (72)

8 marca 2019, Górnik - Piast 0-2 (0-1), Kirkeskov (36), Sedlar (85 karny)

2019/20

3 listopada 2019, Górnik - Piast 1-1 (0-0), Matuszek (56) - Wiśniewski (51 samobójcza)

9 czerwca 2020, Piast - Górnik 0-0

2020/21

20 listopada 2020, Górnik - Piast 1-2 (0-1), Jimenez (72) - Świerczok (29), Milewski (66)

12 kwietnia 2021, Piast - Górnik 2-0 (1-0), Świerczok (28), Evangelou (52 samobójcza)

2021/22

28 sierpnia 2021, Górnik - Piast 0-1 (0-0), Sokołowski (67)