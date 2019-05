Piast Gliwice - Lech Poznań, Legia Warszawa - Zagłębie Lubin - te spotkania 37. kolejki Ekstraklasy zdecydują o mistrzostwie Polski. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg spotkań z Interią!

Już tylko dwa zespoły pozostały w grze o mistrzostwo Polski - Piast Gliwice i Legia Warszawa! Do kogo trafi tytuł?

W zdecydowanie lepszej sytuacji jest Piast, któremu wygrana z Lechem zapewnia tytuł mistrzowski. Mecz w Gliwicach jest rozgrywany bez udziału kibiców gości.



Legia przed rozpoczęciem ostatniej kolejki traci dwa punkty do Piasta, ale przy równej liczbie punktów na koniec to ona zostanie mistrzem Polski. Wygrana Legii i brak zwycięstwa Piasta będzie więc oznaczał mistrzostwo dla Legii. Jeżeli jednak Legia nie wygra, to Piast zostanie mistrzem bez względu na wynik swojego spotkania.

