Decydujący o losach mistrzostwa Polski mecz Piasta Gliwice z Lechem Poznań zostanie rozegrany bez udziału kibiców przyjezdnych. Taką decyzję podjął wojewoda śląski. To reakcja na obawy, że kibice gości mogliby posunąć się nawet do przerwania meczu, by Legia Warszawa nie zdobyła mistrzostwa Polski.

"Wojewoda śląski na wniosek policji podjął decyzję o nie wpuszczeniu kibiców Lecha Poznań. W związku z tym mecz pomiędzy Piastem Gliwice a Lechem Poznań zostanie rozegrany bez zorganizowanej grupy kibiców gości. Decyzja wojewody ma rygor natychmiastowej wykonalności" - poinformowała oficjalna strona Piasta Gliwice.

Pojedynek Piasta z "Kolejorzem" jest najważniejszym w kontekście walki o mistrzostwo Polski. Jeżeli gospodarze wygrają, mają zapewniony tytuł. W razie remisu lub porażki Piasta z Lechem, gliwiczanie muszą liczyć na potknięcie Legii Warszawa, która kończy sezon meczem przy Łazienkowskiej z Zagłębiem Lubin.

Podjęcie takiej decyzji oznacza, że musiano przyjąć za realne ryzyko, iż kibice Lecha są w stanie posunąć się nawet do przerwania meczu, by Piast wygrał pojedynek walkowerem. Nie są to obawy nieuzasadnione - już w zeszłym sezonie ostatni mecz Lecha Poznań nie został dokończony na boisku. Po tym, jak kibice przerwali starcie właśnie z Legią Warszawa, Komisja Ligi zdecydowała o walkowerze na korzyść Legii, co pozwoliło jej na obronę tytułu mistrza Polski.

Teraz kibice "Kolejorza" chcą, by... ich drużyna przegrała z Piastem, co oznaczałoby utratę tytułu przez Legię. Komentarze pod wpisami oficjalnych kont Lecha na Facebooku i Twitterze pełne są głosów, namawiających piłkarzy Lecha do "odpuszczenia" meczu.

- Rozumiałbym, gdyby kibice byli źli po porażce, ale to, że życzą nam porażki - to trochę niespotykana sytuacja. Nawet dzisiaj jadąc na stadion, na światłach zatrzymał mnie taksówkarz i mówił "żebyśmy nie robili głupot i nie wygrywali w Gliwicach". Nie mogę przecież powiedzieć zawodnikom: słuchajcie, grajmy tak, żeby Legia nie była mistrzem Polski. Po to wychodzę na boisko, żeby wygrać i tu się nic nie zmieni - komentował całą sytuację trener Lecha Poznań Dariusz Żuraw.

Mecze ostatniej kolejki grupy mistrzowskiej rozpoczną się w niedzielę o godzinie 18.

